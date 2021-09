Blockchain : True Global Ventures clôture un fonds de 100 millions $

Le fonds True Global Ventures 4 Plus se concentre sur les startup du divertissement, des services financiers, de l’infrastructure et de l’intelligence artificielle.

Créé par des serial entrepreneurs, True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) annonce la clôture d’un fonds de plus 100 millions $ pour financer des startup du secteur de la Blockchain principalement en séries B et C.

Financé par 40 partners ( 27 % du total), il compte pas moins de cinq français ainsi que d’autres investisseurs hexagonaux, ce qui devrait favoriser les contacts avec l’écosystème.

Les quatre comités d’investissement se concentrent sur les secteurs du divertissement, des services financiers, de l’infrastructure, et de l’intelligence artificielle .

» Grand View Research a montré que le marché mondial de la technologie blockchain devrait

atteindre 394,60 milliards $ d’ici 2028 avec un taux de croissance annuel de 82,4% de 2021 à

2028. Une grande partie de cette croissance provient des institutions financières qui

cherchent à déployer des applications blockchain. Celles-ci incluent les solutions de

blockchain d’entreprise, les jetons non fongibles (NFT), la gestion des identités numériques,

les monnaies numériques des banques centrales et la finance décentralisée (DeFi). » explique True Global Ventures.

Cinq sociétés ont d’ores et déjà été financées :

Animoca Brands : leader mondial du marché des jeux Blockchain «Play-to-Earn» et du NFT.

Forge Global : première plateforme mondiale transactionnelle de parts de sociétés non

côtées en bourse, sur les marchés privés secondaires. The Sandbox : Premier jeu vidéo en Metaverse NFT mondialisé dirigé par deux serial

entrepreneurs Français Arthur Madrid et Sebastien Borget. Canada Computational Unlimited Inc. : Extraction de Bitcoins opérée à 100 % sur de

l’énergie renouvelable, société fondée par deux serial entrepreneurs français Romain et

QuantumRock : leader du marché en gestion d'actifs en Intelligence Artificielle.