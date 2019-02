Bug de FaceTime : Apple promet un correctif dès cette semaine

Découvert en début de semaine dernière, le bug de fonctionnement touchant les appels de groupe avec l’application FaceTime d’iOS a fait grand bruit.

En effet, vidéos à l’appui, des utilisateurs montraient comment une personne organisant un FaceTime de groupe pouvait très facilement entendre son interlocuteur alors qu’il n’avait pas encore décroché.

Apple a alors immédiatement désactivé les appels de groupe FaceTime en attendant la diffusion d’un correctif.

Bug corrigé au niveau des serveurs

L’entreprise a publié un communiqué pour présenter ses excuses et annoncer qu’une mise à jour serait disponible dans le courant la semaine. Dans sa déclaration transmise à 9to5mac , Apple explique que le bug a déjà été corrigé au niveau de ses serveurs.

Fait inhabituel, le géant californien remercie nommément la “famille Thomson” pour avoir fait état du bug. En effet, quelques heures après que l’existence du bug ait commencé à faire le tour du monde, une avocate américaine, Michele Thomson, a contacté la presse pour faire savoir qu’elle avait prévenu Apple à plusieurs reprises une semaine avant que l’affaire n’éclate après que son fils ait fait l’expérience de ce bug.