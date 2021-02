Ces certifications IT qui valorisent votre parcours

Valider des compétences et expertises technologiques avec une certification reconnue mondialement peut soutenir une carrière et faire évoluer à la hausse une rémunération.

C’est en tout cas le point de vue que défend Robert Half Technology dans son guide des salaires 2021. « Même dans un contexte commercial perturbé, de nombreuses entreprises recherchent des professionnels IT possédant une expertise et des compétences spécifiques qui étaient déjà très prisées – et en pénurie – avant la pandémie », a expliqué le spécialiste du recrutement. Les professionnels des technologies eux-mêmes « recherchent de nouvelles opportunités d’emploi – par nécessité ou par choix ».

Dans un tel environnement, une expertise certifiée peut faire la différence.

Robert Half Technology a donc livré un classement* des 15 certifications informatiques les plus recherchées. Une fois encore, les certifications des fournisseurs AWS, Cisco, Microsoft, Oracle et Salesforce font partie des plus demandées. Les domaines du cloud computing, de la cybersécurité et de la protection des données étant les plus porteurs.

Experts certifiés cloud, data, cybersécurité…

Voici 15 des certifications IT les plus précieuses à l’heure actuelle, selon Robert Half :

1. AWS certified solutions architect – professional (ou architecte de solutions certifié AWS)

2. Certified cloud security professional (CCSP)

3. Certified data privacy solutions engineer (CDPSE)

4. Certified data professional (CDP)

5. Certified ethical hacker (CEH)

6. Certified information security manager (CISM)

7. Certified information systems security professional (CISSP)

8. Cisco certified internetwork expert (CCIE)

9. Cisco certified network associate (CCNA)

10. Cisco certified network professional (CCNP)

11. Microsoft certified Azure solutions architect

12. Microsoft certified solutions associate (MCSA)

13. Oracle certified MySQL database administrator (CMDBA)

14. Project management professional (PMP)

15. Salesforce certified development lifecycle and deployment designer

Selon le cabinet de recrutement spécialisé, sur le marché nord-américain, les rémunérations des travailleurs IT qui détiennent les certifications les plus demandées du marché peuvent être de 5 à 10% plus élevés que ceux des profils qui n’ont pas ces titres.

* (source : 2021 Technology Salary Guide | Robert Half)