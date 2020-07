Chrome OS – Android : vers une « vraie » continuité ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

« Reprendre sur un appareil une activité interrompue sur un autre ». Chez Apple, c’est le principe de la fonctionnalité Handoff*, utilisable sur iOS et macOS.

Son pendant chez Google pourrait s’appeler Phone Hub. De récents changements dans le code du projet Chromium le suggèrent en tout cas. Selon sa description, l’outil permettrait aux utilisateurs de « visualiser des informations à propos de leur téléphone Android » et de « réaliser des actions à partir de Chrome OS ».

Il existe déjà, sur Chrome OS, un ensemble de passerelles avec Android, réunies sous la bannière « Better Together ». Elles permettent essentiellement :

De lire et d’envoyer des textos

De partager automatiquement la connexion réseau d’un téléphone (sans avoir à activer le hotspot mobile)

D’utiliser Smart Lock (déverrouillage d’un Chromebook avec le téléphone à proximité)

L’option Phone Hub viendrait se loger dans le même menu ; en l’occurrence, « Appareils connectés ». Elle exploitera vraisemblablement au minimum la connexion Bluetooth. On ignore toutefois l’étendue des fonctionnalités qu’elle apportera en matière de continuité.

En l’état, on peut prendre en référence l’application « Votre téléphone » intégrée à Windows 10. En plus des textos, elle permet de gérer les appels, les photos, les notifications et – depuis peu – les contrôles multimédias. Certains smartphones Samsung bénéficient de jonctions plus avancées, dont la recopie d’écran, le transfert de fichiers en glisser-déplacer et un presse-papiers universel.

* Handoff fait partie du portefeuille « Continuité » d’Apple. On y retrouve le presse-papiers universel, le partage automatisé de connexion et la recopie d’écran (Sidecar).

