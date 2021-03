Cybersécurité : le Cigref et Kaspersky répondent à l’Appel de Paris

Le Cigref et Kaspersky co-président un groupe de travail de l’Appel de Paris consacré au renforcement de la sécurité et de la stabilité du cyberespace.

L’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, a été lancé le 12 novembre 2018 par le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron. L’Appel est devenu depuis une initiative multipartite soutenue par 1 100 acteurs publics et entités privées.

Le Cigref, qui regroupe des DSI et décideurs de grandes entreprises et administrations publiques françaises, et l’éditeur russe de solutions de cybersécurité Kaspersky, sont signataires. Ils vont piloter l’un des groupes de travail, dont la création avait été annoncée en novembre 2020 par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Dans ce cadre, avec l’aide du centre de recherche GEODE (Géopolitique de la Datasphère), le Cigref et Kaspersky, co-président officiellement le groupe de travail (GT6) en charge du « développement d’outils concrets » pour les soutiens du projet. Il s’agit de donner aux travaux engagés « une dimension opérationnelle », a expliqué Arnaud Coustillière, représentant Cigref pour l’Appel de Paris, dans un communiqué.

De son côté, Eugène Kaspersky, CEO de Kaspersky, a indiqué que les efforts se concentrent sur « la sécurité et la résilience du cyberespace », et ce « en collaboration avec l’industrie, la communauté technique, les universités et la société civile ».

Sécuriser la chaîne d’approvisionnement numérique

Le groupe de travail va recenser les initiatives actuelles en matière de sécurité de l’offre et de responsabilité des acteurs concernés. Le groupe va également étudier les bonnes pratiques et les recommandations existantes, de l’OCDE au volet « sécurité des produits et services numériques » du Dialogue de Genève sur le comportement responsable dans le cyberespace. L’idée est d’éclairer les enjeux de sécurité de la chaîne d’approvisionnement numérique « sans dupliquer les efforts mondiaux », ont précisé les partenaires.

Les résultats de travaux du GT6 et de l’ensemble des six working groups seront présentés lors du prochain Forum de Paris sur la paix, en novembre 2021.

Today @francediplo's #ParisCall for Trust & Security in #Cyberspace launches 6 working groups. At Kaspersky we are honoured to co-chair with @Cigref & the expert support of @geode_science the WG#6, to unite efforts with the community & bring concrete tools for #cyberstability https://t.co/rn0wt7KtzH — Kaspersky (@kaspersky) March 1, 2021