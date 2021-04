Cisco Live : l’intégration prudente des insights dans Webex

Mieux vaut prévenir que guérir ? Cisco prend en tout cas ses précautions avant l’extension de People Insights. Ce service sert actuellement à afficher, dans Jabber et Webex, les profils des participants aux réunions. Il s’agit par défaut d’informations publiques. Peuvent s’y greffer des renseignements tirés d’annuaires d’entreprise.

À partir de cet été, People Insights devrait commencer à fournir à chaque utilisateur de Webex des statistiques personnalisées. Ce à trois niveaux : individu, équipe et organisation. Pour reprendre les termes de Cisco, il s’agira d’une « représentation visuelle de la manière dont on collabore et dont on utilise son temps ». Elle accompagnera idéalement la mise en place d’objectifs dont on pourra mesurer l’avancée directement sur l’interface.

Sur les différents supports de présentation de People Insights, Cisco insiste sur la préservation de la vie privée. « Ce n’est pas du scoring », martèle notamment le groupe américain.

Microsoft en référence

En toile de fond, la mésaventure de Microsoft. En novembre dernier, l’éditeur avait adossé à sa suite bureautique cloud un « score de productivité ». Les destinataires n’étaient pas tant les utilisateurs finaux que les organisations en elles-mêmes. Avec une promesse : optimiser l’usage des logiciels Microsoft 365 et des technologies sous-jacentes.

Des voix n’avaient pas tardé à s’élever. Pour dénoncer en particulier le caractère non anonyme de certaines données. Microsoft avait dû ajuster le curseur. Et affirmer qu’il n’était pas question de « noter les collaborateurs ».

Dans un premier temps, People Insights exploitera des informations provenant exclusivement de l’écosystème Webex. On nous promet – sans fixer d’échéance – l’ouverture à d’autres applications. Dont les outils de gestion de projet et les tableaux blancs collaboratifs.

La disponibilité se limitera initialement à « certains clients aux États-Unis ». Les organisations localisées ailleurs ne peuvent déjà pas pleinement exploiter les fonctionnalités actuelles de People Insights. Qui, par ailleurs, ne prend en charge que l’anglais.

Pas d’échéance non plus pour l’arrivée de People Focus. Mais un aperçu donné cette semaine à l’occasion de la Cisco Live. Principe : effectuer un cadrage individuel sur chacun des participants qui se trouvent dans une même salle de réunion.

Webex : les nouveautés d’avril

En attendant People Focus, la liste des nouveautés du mois d’avril pour Webex comprend, entre autres :

Sur Webex Meetings, un slider pour moduler la taille de la grille de 2 x 2 à 5 x 5 vignettes

Toujours sur Webex Meetings, la possibilité de mettre des éléments en avant par glisser-déplacer depuis le bandeau supérieur.

Sur la partie messagerie, un bouton d’envoi (en complément à la touche Entrée) et un rappel sur la possibilité de sauter une ligne avec Shift + Entrée

Une gestion améliorée des vidéos sur mobile (identification, lecture/pause, mise en plein écran, transfert…). Et, de manière générale, une option de réglage automatique de la qualité de partage.

La possibilité de mettre un partage d’écran « en pause » dans la messagerie et les réunions. La dernière slide reste affichée pendant qu’en arrière-plan, on prépare d’autres contenus.

L’ajout de la bibliothèque xAPI sur les appareils Webex, pour permettre aux applications web locales d’exploiter du contenu JavaScript

Le renforcement des jonctions avec Box, sur deux supports. D’un côté, l’application mobile Webex, pour la (pré)visualisation et le partage de documents stockés sur Box. De l’autre, l’interface de Box, pour planifier et lancer des réunions Webex, ainsi que partager du contenu dans un espace.

Sur Control Hub, un aperçu des espaces de travail (localisation et plan par étage) et une carte mondiale des réunions en cours.

Illustrations © Cisco