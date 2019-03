Cloud : 12 choses à savoir sur le marché en 2019

Cette enquête est menée auprès de 786 entreprises utilisatrices de services cloud, petites, moyennes et grandes, dans de nombreux secteurs (services technologiques, logiciels, services financiers, télécoms, éducation, secteur public et santé).

Elle se répartissent à 59% en Amérique du Nord, 19% en Asie-Pacifique et 16 % en Europe.

Qui sont les 786 répondants ? Des cadres techniques, des managers et des utilisateurs. La marge d’erreur est de 3%.

1- Optimisation des coûts du cloud

Optimiser l’usage actuel du Cloud pour réduire les dépenses est la première initiative en 2019 et ce pour la troisième année consécutive, passant à 64% contre 58% en 2018.

2- Les entreprises prévoient de dépenser 24% de plus dans le Cloud public en 2019 par rapport à 2018.

8% des entreprises dépensent plus de 12 millions de dollars par an en cloud public, tandis que 50% dépensent plus de 1,2 million de dollars par an.

3 – Les utilisateurs du cloud ne font pas tout pour optimiser les coûts

Ils sous-estiment le montant de leurs dépenses dans le cloud. Les répondants estiment à 27% le gaspillage en 2019.

4 – La gestion des dépenses dans le cloud et la gouvernance du cloud constituent les principaux défis des entreprises

La gestion des coûts et la gouvernance du cloud constituent les principaux défis de tous les utilisateurs du cloud. Parmi les entreprises interrogées, l’optimisation des coûts du cloud (84% en 2019 contre 80% en 2018) et la gouvernance du cloud (84% en 2019 contre 77% en 2018) constituent des défis croissants.

5 – Les entreprises créent des « centres d’excellence » cloud pour se concentrer sur la gouvernance du cloud

66% des entreprises disposent déjà d’une équipe ou d’un centre d’excellence pour le cloud, 21% en prévoient une (contre 57% et 24% l’année précédente).

6 – Gérer les licences logicielles dans le cloud public est une priorité

Comprendre les implications financières d’un logiciel sous licence fonctionnant dans le cloud constitue également un défi majeur (52%). Parmi les autres défis, citons la compréhension de la complexité des règles de licence dans le cloud public (42%) et le respect de ces règles (41%).

7 – Les stratégies de cloud hybride continuent de se développer

Les entreprises utilisant une stratégie hybride (combinant des clouds publics et privés) ont augmenté de 58% en 2019, contre 51% en 2018.

8 – Les entreprises utilisent en moyenne près de 5 clouds différents

Les répondants exécutent déjà des applications sur une combinaison de 3,4 clouds publics et privés et en testent 1,5 de plus pour un total de 4,9 clouds.

9 – Les entreprises exécutent la majorité de leur charge de travail dans le cloud

Les répondants exécutent globalement 38% des charges de travail dans le cloud public et 41% dans le cloud privé (pouvant inclure des environnements virtuels compatibles avec le cloud).

10 – L’utilisation des services PaaS des fournisseurs de cloud public est en pleine expansion

Serverless est le service cloud étendu avec la plus forte croissance pour la deuxième année consécutive, affichant une croissance de 50% par rapport à 2018 (Taux d’adoption de 24% à 36%). Le Stream processing tient la tête, passant de 20 à 30% d’adoption.

Le Machine Learning, le container-as-a-service et l’IoT sont les suivants en termes de croissance la plus rapide.

11 – L’utilisation des conteneurs est en hausse et celle de Kubernetes monte en flèche

L’utilisation des conteneurs Docker continue de croître, son taux d’adoption augmentant de 49% en 2018 à 57%.

Kubernetes, un outil d’orchestration de conteneurs qui exploite Docker, connaît la croissance la plus rapide, passant de 27 à 48% de taux d’adoption.

12 – Ansible, en tête des outils de configuration

Parmi tous les répondants, Ansible a été adopté à 41%, suivi de Chef et Puppet avec 37% d’adoption.