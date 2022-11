Stratégie cloud : 10 recommandations à retenir

Une « bonne » stratégie cloud engage IT et Métiers, priorise et ne fait pas l’impasse sur les options de sortie, indique le cabinet Gartner.

Une stratégie cloud se dessine ? Privilégiez précision et concision, usages métiers, optimisation des coûts et « stratégie de sortie ».

C’est en substance le message que livre le cabinet Gartner.

La société d’analystes met en exergue les 10 recommandations suivantes :

1. Voir au-delà de l’IT >

Le cloud computing n’est pas qu’une question de technologies et d’experts. Les équipes métiers ont des compétences à ne pas négliger pour définir et mener à bien une stratégie cloud. L’erreur, pour les dirigeants d’entreprise et leurs responsables informatiques, serait de définir une stratégie centrée sur l’IT et de tenter de la « vendre » en l’état au reste de l’organisation. C’est le point de vue délivré cette semaine par Marco Meinardi, vice-président et analyste chez Gartner, lors d’une conférence Infrastructure, Operations & Cloud Strategies.

2. Imaginer vos options de sortie >

La relation entre acheteurs, utilisateurs et fournisseurs cloud n’est pas simple. En France, les DSI membres du Cigref déplorent la tendance au « verrouillage » et à « l’étranglement tarifaire » du client par les fournisseurs SaaS. Ils questionnent « la valeur de l’offre et son modèle, ainsi que la promesse d’un ‘vrai’ cloud, en paiement à l’usage ». Malgré tout, comme l’indique le VP de Gartner, de nombreuses organisations investies dans la « cloudification » de leurs processus n’envisagent pas de stratégie de sortie. Or, une telle option, lorsqu’elle est activée, constitue une sorte de « police d’assurance ». En cas de besoin, elle permettra de s’extraire à moindre frais d’un contrat dont la valeur est jugée supérieure au coût.

3. Penser le déploiement cloud >

Définir une stratégie cloud est une première étape, planifier sa mise en oeuvre en est une autre. Une décision conjointe des directions Métiers et IT en ce sens s’impose, selon Gartner.

4. Se lancer maintenant >

Gérer ses actifs numériques sur site (on-premise) ou dans le nuage informatique ? Il est toujours tant de définir une stratégie pour migrer dans le cloud au moment opportun. Procrastiner ne vous épargnera ni les maux de tête, ni les résistances, ajoute la firme.

5. Prioriser >

Des organisations associent la notion de stratégie cloud à un basculement de « tout » vers le cloud. Au risque d’un grand bazar ? S’entendre avec un architecte d’entreprise permet de déterminer des priorités dans ce domaine. L’interlocuteur étant en charge de l’ensemble de l’infrastructure informatique sur laquelle s’appuie l’organisation, souligne Gartner.

Cloud « d’abord », mais pas « uniquement »

6. Etudier cloud et datacenter >

La stratégie cloud ne devrait pas être une mauvaise redite de la politique adoptée sur site, dans le datacenter. Les deux devraient néanmoins être alignées. Les flux de travail (workloads) à traiter étant l’élément moteur, selon la société américaine d’études de marché.

7. Oublier le mandat unique >

Un dirigeant, qu’il soit chief executive officer (CIO), CIO (DSI) ou décideur métier, promeut une stratégie cloud pour réduire les coûts ? Il ne devrait pas disposer d’un blanc-seing. Penser FinOps et éclairer les utilisateurs font partie des leviers à activer.

8. Passer au multicloud >

La plupart des organisations travailleront avec plusieurs fournisseurs de services cloud. Elaborer une stratégie globale qui prenne en compte plusieurs types de scénarios et acteurs du cloud, régionaux et hyperscalers, s’impose, d’après Gartner.

9. Internaliser >

Externaliser (toute) la stratégie cloud est une fausse bonne idée, selon Gartner. Ses analystes, en revanche, recommandent aux dirigeants et aux responsables informatiques de faire appel à des tiers – y compris leur fournisseur cloud – pour son implémentation. Cela peut être un moyen rentable de disposer de compétences cloud limitées en interne.

10. Considérer le « Cloud first » >

« Le cloud d’abord ne signifie pas le cloud seulement. Si les dirigeants d’entreprise et les responsables informatiques adoptent une approche cloud first, leur stratégie devrait inclure des exceptions au choix [du cloud] par défaut », insiste Marco Meinardi.

(crédit photo © montisj – Adobe Stock)