Cloud : comment les entreprises maximisent la valeur

Migrer vers le cloud donne des résultats positifs, surtout pour les organisations qui considèrent l’adoption de la technologie comme faisant partie d’un processus d’amélioration continue. C’est en tout cas le point de vue défendu par le groupe de conseil Accenture, rapport à l’appui.

3863 dirigeants IT et Métiers de grandes entreprises ont été interrogés dans le monde, France incluse. 65% disent avoir réalisé jusqu’à 10% d’économies sur leur facture informatique, grâce à la migration de charges de travail dans le cloud.

Environ 13% déclarent même des gains plus importants encore…

Pour les organisations les plus avancées dans ce domaine, le cloud n’est pas qu’un service d’infrastructure à la demande regroupant calcul informatique, stockage et mise réseau, ou un espace d’accès aux applications, il est aussi perçu comme un levier d’optimisation et de croissance.

Adeptes d’une amélioration continue

Ces entreprises obtiendraient une réduction des coûts IT de une (Amérique du Nord) à près de trois fois (Europe) supérieure à celle d’autres entités ayant une approche plus classique du cloud.

Les organisations les plus affûtées seraient aussi jusqu’à trois fois plus susceptibles d’utiliser le cloud pour atteindre au moins deux objectifs associés à l’informatique durable, comme la réduction de l’empreinte énergétique et l’utilisation de sources d’énergie « verte », par exemple. Elles seraient, enfin, 3,3 fois plus promptes à investir le travail de la connaissance augmenté par une intelligence artificielle (IA).

Pour Karthik Narain, responsable mondial d’Accenture Cloud First, les organisations ont donc tout intérêt à considérer le cloud comme « le modèle opérationnel » de l’entreprise de demain.

