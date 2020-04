Cloud : Microsoft vend un gros package à Coca-Cola

Toutes les entités du groupe Coca-Cola utiliseront les solutions Cloud de Microsoft : Dynamics 365 et Power BI pour les services commerciaux ainsi que Microsoft 365 et Microsoft Teams pour l’ensemble des collaborateurs.

Dans la guerre commerciale que se livrent AWS et Microsoft, l’annonce de la signature d’un gros client passe immanquablement par un retweet du CEO Satya Nadella.

C’est bien évidemment le cas avec celui signé avec la Coca-Cola Company.

We’re partnering with @CocaColaCo, which will apply the power of Azure, Dynamics 365 and Microsoft 365 to transform employee and customer engagement. https://t.co/x8bAzjaCoF — Satya Nadella (@satyanadella) April 27, 2020

Toutes les entreprises de la galaxie Coca-Cola utiliseront donc Microsoft Azure, Dynamics 365 et Microsoft 365 annonce un communiqué.

D’une durée de cinq ans, le montant du contrat n’est pas dévoilé. «Ce partenariat avec Microsoft nous permet de vraiment changer radicalement l’expérience de nos employés en remplaçant des systèmes auparavant disparates et fragmentés. Ces plateformes nous permettent d’offrir des expériences pertinentes et personnalisées alors que nous mettons en réseau notre organisation. » indique Barry Simpson, son chief information and integrated services officer.

Dynamics 365 et le service Cloud Power BI seront déployés dans les services commerciaux pour améliorer la vision du parcours client. Et tous les salariés du groupe mondial auront accès Microsoft 365 et Microsoft Teams.

Coca-Cola indique avoir expérimenté Microsoft 365 Live Events pour communiquer ses résultats trimestriels en interne le 21 avril dernier, en pleine crise du Covid-19.