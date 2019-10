Cloud : SAP et Microsoft unis pour trois ans sous la bannière Embrace

Pour pousser ses clients vers son ERP cloud, SAP compte sur Microsoft.

L’éditeur allemand vient d’officialiser un partenariat de trois ans avec son homologue américain.

Cet accord est partie intégrante du projet Embrace, annoncé en mai dernier.

Dans ce cadre, SAP s’est engagé à solliciter son réseau de partenaires en collaboration avec les trois principaux fournisseurs d’infrastructure (AWS, Google Cloud, Microsoft). Objectif : proposer à ses clients la meilleure option de migration vers ses offres en cloud public*.

La démarche implique la création de « feuilles de route » pour chaque secteur de l’industrie (en exemple ci-dessous, celle de l’industrie des machines). Ainsi que d’architectures de référence.

Le partenariat avec Microsoft se traduira par des offres conjointes doublées d’un support unifié entre Azure et le PaaS SAP Cloud Platform.

* S/4HANA est disponible sur Azure depuis fin 2017.

Photo d’illustration © SAP

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.