Collaboratif : Slack toujours plus ouvert avec Actions

Slack poursuit son évolution en intégrant des applications tierces. Appelée “Actions”, sa nouvelle fonctionnalité permet de ” créer une tâche, ajouter un commentaire ou entreprendre une action directement dans une application de partenaire sur Slack” explique l’éditeur.

En un clic, l’utilisateur peut créer une nouvelle tache directement depuis son interface Slack.

Pour le démarrage, Actions fonctionne avec Asana ( gestion de projet), Jira ( gestion d’incidents), Zendesk (service client) et plusieurs autres comme Hubspot, BitBucket. Pocket, Guru, ToDo et Teamline. La liste s’enrichira au fil des prochaines semaines.

Disponible sur le version desktop, Actions sera ultérieurement déployée sur mobile.

A l’occasion de sa conférence Développeurs, Slack a livré des chiffres mis à jour sur son éco-système, trois ans après sa création : plus de 200 000 développeurs actifs par semaine et plus de 1500 applications dans son répertoire. Signe de son adoption dans les processus de travail collaboratif, 94 % de ses utilisateurs utilisent les applications et les intégrations tierces ; des usages en hausse de 90 % sur un an.

Au début du mois, l’éditeur de San Francisco indiquait avoir séduit 70 000 entreprises et 3 millions d’utilisateurs payants. En incluant la version gratuite, ce sont plus de 8 millions d’utilisateurs actifs quotidiens qui utilisent Slack. Mais si la progression est impressionnante, avec près de 2,5 millions de nouveaux utilisateurs en un an, Slack admet que la croissance annuelle marque le pas : 45 % aujourd’hui contre 83 % un an plus tôt.