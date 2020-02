Métiers : combien gagnent les freelances du numérique ?

Web design, programmation… Les domaines où s’activent le plus grand nombre d’indépendants ne sont pas forcément les plus rémunérateurs.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Payoneer a livré un panorama des rémunérations de travailleurs indépendants du numérique. Le rapport est basé sur une enquête effectuée de auprès plus de 7000 freelances dans le monde, dont 70% de moins de 35 ans.

Avec la conception graphique et web (30%), la programmation informatique (19%) et les technologies de l’information (IT) (10%) sont les domaines où s’activent le plus grand nombre d’indépendants. Mais ces domaines ne sont pas forcément les plus rémunérateurs.

C’est ce que montrent les résultats du sondage publié par Payoneer, fournisseur américain d’une plateforme en ligne de paiement entre indépendants et entreprises.

Taux horaire moyen de 21 dollars

« De nombreux freelances cherchent à profiter de la demande de compétences techniques [exprimée par le marché]. Mais la rémunération dans certains domaines peut se comprimer du fait d’un afflux de travailleurs indépendants », ont souligné les auteurs du rapport.

C’est vrai surtout pour le web design où la rémunération horaire moyenne plafonne à 19 dollars (contre un taux horaire moyen global de 21 dollars facturé par les freelances). Dans l’IT, en revanche, les répondants facturent en moyenne 23 dollars l’heure, voire 25 dollars dans la programmation. Le management de projet domine (28$ l’heure), selon le rappport.

Ces montants sont inférieurs à ceux publiés par des plateformes locales de mise en relation entre freelances du numérique et entreprises. Mais les tarifs peuvent varier grandement en fonction de la région, du métier, de l’expérience et des technologies maîtrisées.

(crédit photo de une via pexels.com)