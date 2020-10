Communications unifiées : Microsoft capte 35% du marché

Microsoft a capté plus de 35% d’un marché des communications unifiées et collaboratives (UCC) en forte croissance au 2e trimestre 2020, a rapporté IDC.

Les dépenses mondiales en solutions UCC ont progressé de 25,1% au T2 2020 par rapport à la même période l’an dernier pour atteindre les 11,5 milliards de dollars sur le trimestre, selon la société d’études.

Confinement oblige face à la pandémie de Covid-19, « les organisations du monde entier se sont tournées massivement vers des solutions vidéo et de collaboration, notamment pour soutenir le travail à distance des équipes », a déclaré Rich Costello, analyste chez IDC.

La dynamique vient surtout du cloud. Ainsi, les revenus UCC regroupant les services cloud et les logiciels de vidéoconférence ont augmenté de 47% d’une année sur l’autre.

Les ventes de solutions UCC managées/hébergées et voix/communications unifiées en tant que service (UCaaS pour Unified Communications as a Service) ont elles-mêmes augmenté en valeur de 20,4% sur la période.

De leur côté, les systèmes de visioconférence d’entreprise (points de terminaison et infrastructures de salles de vidéoconférence/réunion…) ont progressé de 26,8%.

En revanche, le segment des systèmes de téléphonie IP et UC sur site (on-premise) est resté orienté à la baisse (-21,8% au T2 2020 par rapport au T2 2019).

À quels fournisseurs profitent ces orientations ?

Le revenu UCC mondial de Microsoft a augmenté de 49% d’une année sur l’autre pour atteindre 4 milliards de dollars au T2 2020.

L’éditeur de Redmond a ainsi capté plus de 35% du marché.

Cisco est second (11% du marché, 1,3 Md$ de revenus, +4,4% de croissance par rapport au T2 2019). Le pure player Zoom est troisième (5,6% du marché) avec des revenus UCC en croissance de plus de 363% par rapport à la même période l’an dernier (à 648,6 millions $).

Avaya, relancé par l’UCaaS, et RingCentral (en croissance de +7,1% et +33,7%, respectivement) dynamisent aussi le top 5 mondial des fournisseurs UCC, a relevé IDC.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.