Coronavirus : l’agenda tech mondial s’amenuise

Maintenu, annulé ou reporté ?

Dans le contexte sanitaire actuel, la question se pose pour tous les grands événements mondiaux du secteur technologique. Et les réponses sont variées.

La conférence RSA se tient bel et bien, du 24 au 28 février, à San Francisco. Mais de grands noms en sont absents. Parmi eux, IBM, AT&T et Verizon, qui ont tour à tour annoncé leur retrait.

The health of IBMers is our primary concern as we continue to monitor upcoming events and travel relative to Novel Coronavirus (COVID-19). We are cancelling our participation in this year’s RSA conference.

Le 25 février, la Ville de San Francisco a décrété un état d’urgence. Tout en affirmant que visiteurs et résidents avaient peu de chances d’être infectés.

Les organisateurs de la RSA ont renforcé les mesures d’hygiène, entre autres en multipliant les lingettes désinfectantes mises à disposition.

La presse sur place constate que les visiteurs attendus ont répondu présents. Au premier jour, un message leur a été envoyé via l’application officielle de l’événement, pour les encourager à éviter les poignées de main.

Toutes les sessions ont eu lieu debout. Et on a vu apparaître, au fil des heures, des panneaux d’information.

La DEF CON China, qui devait se tenir du 17 au 19 avril à Shanghai, n’a pas connu le même sort que la RSA. Son annulation a été annoncée le 27 janvier.

Pas d’annulation, mais un report pour EmTech Asia. L’événement, organisé à Singapour, ne se tiendra pas du 25 au 26 février, mais du 4 au 5 août.

In view of the Covid-19 (aka Novel Coronavirus or 2019-nCov) situation in Singapore now having a higher public health impact, #EmTechAsia has been postponed to 4 – 5 August 2020 for the well-being of our partners and delegates. More info on our advisory: https://t.co/xvtTtEhEM7 pic.twitter.com/Mn0LncdXY5

Autre report : celui de la Black Hat Asia. Les dates initiales (31 mars au 3 avril) sont décalées du 29 septembre au 22 octobre.

UPDATE: We are pleased to announce that Black Hat Asia 2020 has been rescheduled and will now take place September 29 – October 2 at the Marina Bay Sands in Singapore. https://t.co/WeQSnyu528

Du côté de Salesforce, on a choisi la solution live stream pour le World Tour Sydney, qui devait se dérouler le 4 mars.

Facebook a pris la même option pour sa conférence F8, qui devait se tenir à San José (Californie) les 5 et 6 mai.

Le réseau social a en outre annulé son Global Marketing Summit, fixé à l’origine pour la période du 9 au 12 mars.

On notera aussi les retaits d’Epic Games, de Microsoft et d’Unity pour la Game Developers Conference, qui se tiendra du 16 au 20 mars à San Francisco.

Here at Epic we were excited about participating in GDC 2020. Regrettably, uncertainty around health concerns has made it unviable to send our employees, and so we have made the difficult decision to withdraw attendance.

Stay tuned for Epic news and more through other channels.

— Unreal Engine (@UnrealEngine) February 27, 2020