Covid-19 : vers une « nouvelle norme » pour les tablettes ?

Canalys, IDC et Strategy Analytics établissent des parallèles entre le Covid-19 et la nette progression des ventes de tablettes. Vers une situation durable ?

Les tablettes, grandes gagnantes de la pandémie de Covid-19 ? Les dernières estimations de Canalys, d’IDC et de Strategy Analytics le suggèrent.

Tous trois évoquent une croissance des volumes de ventes sans précédent depuis plusieurs années. À divers périmètres, mais avec un constat commun : le confinement a dynamisé le marché.

Du côté de Canalys, on perçoit deux leviers en particulier : le développement des canaux e-commerce, assorti des promotions de rentrée. Et on annonce 37,5 millions de tablettes vendues dans le monde au 2e trimestre 2020. Soit 26 % de plus qu’au 2e trimestre 2019.

Avec plus de 14 millions d’iPad écoulés, iPad a capté 38 % des livraisons. Il devance Samsung (18,7 %), Huawei (12,7 %), Amazon (8,4 %) et Lenovo (7,5 %).

Les données d’IDC dépeignent la même tendance au niveau de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Il s’y serait vendu 11,9 millions de tablettes. Soit une progression annuelle de 23,8 %, ce qui n’était plus arrivé depuis 2013.

Les tablettes, un substitut ?

Le cabinet américain fait remarquer que les ménages ont alloué aux produits de divertissement tout ou partie du budget qu’ils auraient sinon consacré à d’autres formes de loisirs. Il souligne par ailleurs l’accélération des projets de digitalisation, notamment dans les écoles.

Ses prévisions à court terme sont moins favorables. On se dirige vers un retour à la situation « pré-Covid ». En l’occurrence, un déclin du marché des tablettes. Sur la période 2020-2024, les ventes mondiales de tablettes « classiques » reculeraient de 7 % par an en moyenne. Celles des tablettes à clavier détachable, de 2 %.

La part de ces dernières aura nettement progressé en 2020, d’après Strategy Analytics. Elles auront représenté 40 % des ventes, contre 17 % en 2019. Les tablettes « classiques » resteraient toutefois majoritaires jusqu’en 2025.

Autre progression : celle des modèles de 10 pouces ou plus. Strategy Analytics les voit représenter 56 % des ventes en 2020 (+11 points sur un an). Une part qui continuerait à croître à moyen terme, bien que moins sensiblement.

