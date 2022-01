Cybersécurité : 5 priorités des DSI

Les priorités de protection exprimées par des responsables informatiques en France se concentrent sur les postes de travail et les accès.

« Quelles sont vos priorités en matière de sécurité cyber et de performance ? » La question a été posée à 172 responsables informatiques et sécurité, en France, dans le cadre d’une enquête* livrée par Cloudflare, fournisseur de solutions et services de sécurité.

En la matière, les priorités des DSI interrogés se concentrent sur les :

1. Postes de travail fixes (cités par 77% des répondants)

2. Postes nomades (73%)

3. Datacenters sur site (63%)

4. Téléphonie/VoIP (57%)

5. Sites distants (47%)

Cependant, face à la hausse des cyberattaques (pour 67% du panel), près d’un tiers des répondants considèrent « insuffisante » la protection de leur organisation. En cause principalement : le manque de spécialistes (84%), des budgets jugés insuffisants (68%) et des systèmes obsolètes (61%).

Zero Trust et SASE

Les axes d’amélioration les plus souvent mentionnés concernent : la protection des postes de travail (46%), d’une part, la sécurité des accès – réseau (39%), distant (39%), apps en mode cloud (33%) -, d’autre part. Le respect des procédures de conformité (30%) arrive ensuite.

Pour renforcer la protection des systèmes et réseaux, 50% ont adopté l’approche Zero Trust de la sécurité. 33% ont mis en place la modèle SASE (Secure Access Service Edge). 32% ont également opté pour un CDN (Content Delivery Network) protégé.

Par ailleurs, 66% prévoient d’augmenter cette année leur budget de sécurité cyber, relève le fournisseur de services d’optimisation de la performance et de sécurité réseau.

Dans leurs stratégies de protection, explique Boris Lecoeur, directeur général de clouflare France, les DSI ont intérêt à « considérer le risque à tous les niveaux et protéger leurs infrastructures en conséquence. Dans l’hypothèse d’une attaque, qu’elle survienne de manière ciblée ou soit liée à la négligence d’un collaborateur. »

* L’enquête a été menée en novembre 2021 par l’agence Adelanto pour Cloudflare. 172 responsables informatiques et sécurité de PME et de grands comptes ont été interrogés.