Cybersécurité : Barracuda renforce la protection des emails

Barracuda annonce le lancement de Forensics et Incident Response, une solution pour détecter et éliminer l’ensemble des messages malveillants des boites mails.

En 2019, les stratégies d’ingénierie sociale par e-mail font toujours autant de mal aux entreprises.

Pas besoin de code malveillant, de liens ou de pièces jointes vérolées, l’introduction du mal provient d’un personnel dupé. Lorsque les équipes de sécurité découvrent ce genre d’attaques, la réponse aux incidents prend alors des heures voire des jours entiers. Un délai qui va fatalement laisser la menace se propager plus fortement.

Pour contrer cette défaillance, Barracuda vient d’annoncer le lancement de sa solution baptisée Forensics and Incident Response.

Réduire le temps d’intervention

Concrètement, dès que les utilisateurs (clients, partenaires) signalent des mails suspects, les administrateurs peuvent enquêter sur ceux-ci, trouver tous les utilisateurs concernés, supprimer directement les e-mails malveillants de leur boîte de réception et envoyer des alertes aux utilisateurs victimes d’un incident.

Cette manœuvre qui prenait des heures, voire des jours ne dure que quelques minutes car toutes les procédures sont automatisées.

C’est en tout cas le retour d’expérience de Wilbur-Ellis, une grande entreprise du secteur de l’agroalimentaire, qui a déployé Forensics and Incident Response. La firme subie des attaques fréquentes et continues que leur signale leur base de clients.

La plateforme est alors capable de fournir une solution approfondie, analytique et rapide qui permet d’accélérer l’identification et la résolution des incidents de sécurité. Forensics and Incident Response est désormais disponible avec Barracuda Total Email Protection.