Cybersécurité : comment le Cloud peut sauver l’année 2020

Le marché de la sécurité informatique devrait continuer à croître en 2020. Toutefois, la dynamique sera moins élevée que prévu, selon le cabinet Gartner.

La société d’études prévoit désormais une hausse de 2,4% à 123,8 milliards de dollars des dépenses mondiales en technologies et services de sécurité de l’information et de gestion des risques en 2020.

Cette hausse est inférieure aux 8,4% de croissance prévue en décembre dernier, soit avant la pandémie de Covid-19. Depuis, la crise sanitaire mondiale pousse les entreprises à optimiser leurs ressources et à prioriser davantage leurs achats.

La sécurité IT n’échappera donc pas aux réductions plus globales des investissements informatiques. Mais la tendance n’est pas la même pour tous les segments.

Sécurité dans le cloud

Les équipements de sécurité réseau, y compris le matériel de pare-feu et les systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDPS), seraient les plus durement touchés (-12,6%). D’autres segments, en revanche, devraient bénéficier de la bascule des ressources vers le travail à distance et l’informatique en nuage. C’est plus particulièrement le cas des solutions et services de sécurité basés sur le cloud (+33,3% à 585 millions de dollars).

« Certaines dépenses de sécurité ne seront pas discrétionnaires et les tendances positives ne peuvent pas être ignorées », a déclaré Lawrence Pingree, vice-président chez Gartner.

En outre, le cloud rend le marché de la sécurité « plus résistant » que d’autres, a souligné l’analyste. Aussi, les modèles de distribution basés sur le cloud représentent plus de 50% des déploiements sur des produits tels que les e-mails sécurisés et les passerelles web.

(crédit photo © Shutterstock)