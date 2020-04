Datacenters : Alibaba Cloud va investir 28 milliards $ sur trois ans

Il n’y a pas que chez Amazon que la division Cloud booste les résultats du groupe. Le géant chinois Alibaba va investir 28 milliards $ (200 milliards de yuans) sur trois ans pour développer son offre de datacenters qui couvre déjà 21 régions du monde.

Si Alibaba Cloud ne pèse que 7% dans les résultats du conglomérat, sa croissance est une des plus rapides avec une hausse 62% de son chiffre d’affaires pour atteindre 10,7 milliards de yuans sur le dernier trimestre 2019.

«La rentabilité n’est pas un objectif à court terme. Le montant qu’ils dépensent sur trois ans devrait être à peu près équivalent aux revenus qu’ils génèrent, maintenant le segment à un niveau proche du seuil de rentabilité comme il l’a été au cours des derniers trimestres. Le principal objectif à moyen terme est de gagner en envergure, en termes de clients, d’infrastructures et de produits» souligne un analyste de Bloomberg.

Le montant de l’investissement est important puisqu’il représente près de la moitié des revenus d’Alibaba pour l’exercice 2019. Aucune précision n’est donnée sur les régions qui vont profiter de cette montée en puissance.

Leader en Chine avec 46,4% du marché, Alibaba se frotte à la compétition de deux autres mastodontes de l’Internet chinois Tencent Cloud et Baidu Cloud, qui occupent respectivement 18% et 8,8% du marché, selon Canalys.

Alibaba Cloud a affiché ses ambitions sur le marché européen en 2018 avec une offre de services hébergée dans le datacenter de Francfort (Allemagne), ouvert fin 2016 en colocation chez Vodafone.

Au niveau mondial, AWS reste largement leader avec 33% de parts de marché selon les derniers chiffres de Synergy Research.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.