Deep Tech : le pôle Systematic Paris-Région précise sa feuille de route

Labellisé dans le cadre de la phase IV des pôles de compétitivité, Systematic Paris-Région précise ses ambitions. À savoir : « décupler les capacités d’innovation, la croissance et le rayonnement à l’international de l’écosystème francilien des deep tech ».

« L’hyperconnectivité, les déluges de données, la diffusion de technologies de rupture comme l’intelligence artificielle (IA), l’informatique cognitive et la robotique, ansi que l’émergence de nouveaux usages, imposent de repenser l’innovation et de miser encore plus qu’avant sur les écosystèmes et les compétences », a déclaré Jean-Luc Beylat, président de Systematic Paris-Region.

En définitive, il s’agit pour le pôle francilien d’atteindre les 4 milliards d’euros de R&D (cumulés depuis sa création en 2005) (contre 3,18 milliards d’euros investis à fin 2018) et de franchir le cap des 1000 membres à horizon 2022 (contre 778 en 2018). (PME, ETI, grands groupes, startups, établissements de recherche, collectivité territoriales et investisseurs).

Pour contribuer à la politique d’innovation de a France dans des domaines clés (réseaux 5G, supercalculateurs, informatique quantique, cybersécurité, logiciels, usine du futur…).

IA, IoT, Cybersécurité…

Pour ce faire, Systematic veut structurer son action autour de 6 Hubs deep tech. Chacun sera chargé d’animer un écosystème capable d’atteindre « une masse critique » et de « peser à l’international » :

– Data science et intelligence artificielle (IA) ;

– Cyber et sécurité ;

– Infrastructures numériques et internet des objets (IoT) ;

– Ingénierie numérique ;

– Optique et photonique (intégration du cluster Opticsvalley) ;

– Open Source.

L’action des hubs sera complétée par des partenariats avec des pôles « marchés » (sécurité, défense, énergie, etc.) et des comités stratégiques de filière (CSF). Quant aux alliances existantes (Cap Digital, IRT SystemX, Université Paris-Saclay…), elles seront renforcées.

Part privée du budget

Au niveau européen, Systematic Paris-Région veut s’appuyer sur une task force (European Building proposal) pour soutenir le rayonnement des innovations deep tech du pôle. En lien avec le programme européen pour la recherche et l’innovation Horizon Europe.

D’autres actions seront renforcées (EEN, programme Startup Europe). À l’échelle internationale, les partenariats technologiques existants seront confortés et d’autres signés.

Sous l’angle du budget, Systematic Paris-Région se prépare à une diminution des aides publiques (-25% entre 2019 et 2022) et à une augmentation des crédits européens (+60%). Dans ce contexte, il est prévu que la part privée du budget du pôle passe de 50% à 60% sur la période.

(crédit photo : compte Twitter Systematic Paris-Région)