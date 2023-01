DevOps Center : Salesforce mixe CRM et Low Code

L’outil était attendu par les développeurs Salesforce.

Le spécialiste de la relation client en mode cloud a confirmé la disponibilité générale de son service DevOps Center, après plusieurs mois de tests.

L’application est conçue pour réduire les cycles de développement et optimiser le déploiement de solutions personnalisées oriéntées expérience client.

L’interface utilisateur DevOps Center doit donc faciliter la création, le test et le déploiement de solutions personnalisées sur Salesforce.

L’ambition affichée par le fournisseur américain de solutions est ainsi de proposer un outil « maison » qui permette aux organisations d’investir les données client en temps réel et à grande échelle, et ce sans sacrifier la sécurité.

L’outil cible plus particulièrement les équipes hybrides ou fusionnées : développeurs, administrateurs, profils techniques et utilisateurs métiers.

De la ligne de commande à l’interface utilisateur

Suivi des modifications, intégration avec GitHub, déploiement applicatif…

Les équipes en charge « peuvent effectuer leur travail dans ou hors de l’application DevOps Center UI-Based, les modifications apportées resteront synchronisées », a indiqué Salesforce dans un billet de blog.

Ainsi, les changements effectués en ligne de commande (Salesforce CLI) ou par le biais de Visual Studio Code (Salesforce Extensions pour VS Code) par un membre d’une équipe projet, puis validés, peuvent être autant d’actions portées dans l’interface utilisateur de DevOps Center. D’autres membres pourront alors « intervenir plus tard, visualiser les modifications validées, accéder à la demande d’extraction et déployer les modifications, le tout depuis DevOps Center. »

Les utilisateurs de Salesforce peuvent installer DevOps Center pour les éditions « org » Professional, Enterprise ou Unlimited, sans coûts supplémentaires.

La démarche s’inscrit dans une approche low code que promeuvent Salesforce et l’industrie du logiciel à l’échelle mondiale.

Un domaine porteur, selon les sociétés d’analystes de marché.

Le cabinet Gartner, par exemple, prévoit que le segment des solutions low code progresse de 20% pour peser 27 milliards $ cette année 2023.