DevOps : F5 Networks lance ses Cloud Services sur AWS

Les fonctionnalités de contrôle, sécurité et livraison d’applications de F5 sont désormais accessibles sous forme de solutions SaaS dans la marketplace AWS.

Dans la foulée du rachat de Ngnix, F5 Networks propose aux entreprise de nouveaux services de contrôle applicatif accessibles « à la demande » dans la marketplace AWS. L’offre nommée F5 Cloud Services est conçue pour s’adapter automatiquement à la charge applicative, selon les promoteurs de l’offre.

« Les fonctionnalités avancées de sécurité et de livraison d’applications de F5 sont désormais accessibles sous forme de solutions SaaS orientées DevOps et alignées sur les meilleures pratiques AWS », a déclaré Venu Aravamudan, SVP et directeur général de F5 Cloud Services.

SaaS et IaaS

L’entreprise met en avant les fonctionnalités suivantes :

– une offre logicielle en tant que service (SaaS) gérée et à la tarification prévisible;

– une visibilité « en temps réel » grâce aux outils de reporting associés pour « améliorer le provisionnement, la sécurité et la consommation de ressources applicatives ».

Dans un premier temps, F5 Cloud Services fournit l’équilibrage de charge (load balancing) pour les serveurs DNS. L’entreprise prévoit d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires d’ici la fin de l’année