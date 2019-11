Dropbox joue l’ouverture pour capter les flux de travail

Dropbox s’ouvre un peu plus aux applications tierces.

L’une des initiatives du groupe américain en la matière se fait sous la marque « Extensions ».

Elle consiste à développer des connecteurs « prêts à l’emploi » fonctionnant sur l’interface web et l’application de bureau.

Les premiers sont disponibles depuis près d’un an (27 novembre 2018). Ils donnent accès, sans quitter Dropbox, à des fonctions de :

La liste vient de s’allonger avec de quoi :

Ces connecteurs apparaissent ou non, en fonction des formats de fichiers, dans le menu « Ouvrir avec ».

Ils permettent aussi d’exploiter Dropbox dans l’interface de certains outils tiers. Par exemple pour enregistrer une pièce jointe depuis Gmail.

L’ensemble des utilisateurs de Dropbox peuvent y accéder… avec des limites en fonction des offres qu’ils utilisent. Illustration avec Adobe Sign et airSlate. Sans abonnement, le premier inclut 5 transactions tous les 30 jours. Le second autorise 10 workflows de modification de PDF (avec 1 mois gratuit par la suite).

