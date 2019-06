Dropbox renforce l’intégration d’applications tierces

Dropbox pousse plus loin l’intégration de logiciels tiers comme Slack, Zoom et Atlassian. Idem avec G Suite et Office.

Dropbox vient de mener sa petite révolution pour sa plateforme de stockage cloud.



Qu’il s’agisse de la version desktop, en ligne et de l’application mobile, l’ensemble des déclinaisons connait une grosse mise à jour en regroupant une grande variété d’outils de production au même endroit.



Dropbox et ses déclinaisons poussent un peu plus loin l’intégration de logiciels tiers comme Slack, Zoom et Atlassian.

“I’m so excited to introduce the new Dropbox. It’s the biggest change we’ve ever made to our product.” – @drewhouston pic.twitter.com/Ywv2kEZIMY — Dropbox (@Dropbox) 11 juin 2019

Ainsi, l’intégration des contenus créés à partir de G Suite a été améliorée. Il est désormais possible de créer, modifier et partager des documents issus des applications de la suite, directement à partir de G Suite.

Intégration renforcée avec Slack, Zoom et Atlassian

Il en est de même avec la suite Office de Microsoft. Il est désormais possible de lancer des discussions et de travailler sur l’ensemble de ces documents directement avec des applications collaboratives comme Slack, Zoom et Atlassian.

Comme autre nouveauté, des raccourcis renvoyant vers des contenus Web et des liens vers des outils de productivité peuvent être créés et stockés dans Dropbox.

Enfin, avec Zoom, l’affichage des contenus partagés dans Dropbox est maintenant intégré avec les vidéoconférences.

Le mois dernier, c’est une fonctionnalité de suggestion de documents qui avait été déployée pour la version Web. Une fois connectés à leur compte Dropbox, les utilisateurs verront dans le haut de la page une section affichant des fichiers et des dossiers recommandés.

Le système se base sur la fréquence ou la date de consultation et ne remonte que les contenus créés par l’usager ou auxquels on lui a octroyé un accès.