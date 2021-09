Einstein Automate a un an : où en est Salesforce ?

« Ode au multicloud et à l’automatisation ». Ainsi avions-nous résumé la Dreamforce 2020. À cette occasion, Salesforce avait dévoilé Einstein Automate. Sous cette marque ombrelle, l’éditeur avait regroupé quatre grandes briques :

Flow, orchestrateur low code

Mulesoft Composer, outil no code d’intégration de données

OmniStudio, service de conception de processus axés sur des besoins sectoriels (applications Industry Cloud)

Einstein Bots, pour la création de chatbots

À la Dreamforce 2021, la communication de Salesforce s’est orientée principalement sur l’intégration d’une couche RPA à Mulesoft. Disponibilité globale prévue en 2022, sur la base de technologies issues d’une acquisition récente. En l’occurrence, celle de ServiceTrace, éditeur allemand d’un iPaaS.

En attendant cette échéance, où en est le portefeuille Einstein Automate ? On en a un aperçu au travers des notes de version de Salesforce Summer ’21 (diffusé en mai-juin) et Winter ’22 (déploiement amorcé le 11 septembre).

Pour l’éditeur Mulesoft, on prendra en référence le 15 mars 2021, date de sa disponibilité générale. Depuis lors, les travaux ont essentiellement consisté en l’élargissement du catalogue de connecteurs. Sont arrivées des jonctions avec Netsuite et Slack (avril), Stripe (mai), Asana, Teams et Twilio (juin), Jira, ServiceNow et Xero (juillet).

Dans le même temps, certains connecteurs déjà disponibles en phase expérimentale ont évolué. Par exemple celui pour Google Sheets, avec des déclencheurs supplémentaires (nouvelle ligne, mise à jour de ligne, nouvelle table). Ou celui pour Workday, actualisé pour prendre en charge la version R1.2021.

Einstein Automate : au-delà de Salesforce

Concernant OmniStudio, les nouveautés avec Salesforce Summer ’21 ont notamment porté sur les FlexCards (cartes qui affichent des données et lancent des actions). Il est devenu possible de les exécuter hors de la plate-forme Salesforce, de les exploiter récursivement ou encore d’appliquer des styles conditionnels à des éléments. Quant aux OmniScripts, on a pu les redémarrer et les déployer dans Adobe Experience Manager.

Les FlexCards ont aussi eu droit à des nouveautés avec Salesforce Winter ’22. Entre autres, l’ajout d’éléments de saisie, le rafraîchissement lors de la prévisualisation et l’affichage conditionnel d’actions dans les éléments de menu.

Du côté des OmniScripts, on a eu droit à l’autocomplétion dans les éléments de saisie, l’affichage d’éléments « Message » sous forme de toasters ou à la possibilité de paramétrer un pied de page fixe sur les terminaux mobiles.

Bots multilingues et orchestrateur récursif

Pour les bots Einstein, les travaux se sont notamment portés sur :

La diminution du temps de conception. En particulier pour ceux fondés sur des bases de connaissances.

L’entraînement multilingue

La prise en charge de services externes (sans passer par des flux ou par Apex)

L’analyse des performances (amélioration de la réactivité de la recherche, liaison directe vers les journaux d’erreurs spécifiques…)

La réutilisation de modèles d’intention entre organisations Salesforce

Sur l’orchestrateur Flow, Salesforce Summer ’21 avait principalement apporté :

Élaboration d’écrans à colonnes multiples

Opérateurs conditionnels, dont Is Changed (vérification de changement de valeurs de champ dans certains enregistrements)

Définition d’une valeur par défaut pour n’importe quel composant d’écran affichant des choix

Mise à jour en direct des champs dans les flux déclenchés par un enregistrement

Débogage des flux après l’exécution d’un élément Interrompre

Et Salesforce Winter ’22 :

Connexion asynchrone d’objets externes

Appel d’un flux depuis un autre

Rollback d’enregistrements en cours lorsqu’un élément de flux échoue

Envoi de messages vers des points de terminaison externes

Personnalisation du nom des boutons dans le pied de page

