Elon Musk attaque OpenAI pour non respect du modèle Open Source

L’opposition entre Elon Musk et OpenAI se déporte sur le terrain judiciaire. Le fondateur de Tesla et Space X, a porté plainte contre la licorne à l’origine de ChatGPT auprès d’un tribunal de San Francisco

Selon les documents consultés par l’AFP, le fondateur de Tesla et Space X reproche à OpenAI et à son dirigeant, Sam Altman, d’avoir enfreint l’accord initial à l’origine de son développement. Celui ci devait oeuvrer pour le bien de l’humanité, à travers un statut d’organisation à but non lucratif, et sur des logiciels d’intelligence artificielle en « open source », c’est à dire accessibles, modifiables, utilisables et redistribuables par tous.

Hors, c’est un développement commercial qui a été adopté par les dirigeants d’OpenAI dès 2020. Dans sa plainte, Elon Musk mentionne notamment le fait que le code de GPT 4 n’a pas été publié,

« rompant le contrat initial ».

OpenAI : une stratégie commerciale vite engagée

Selon la plainte, OpenAI est accusée de se tourner vers le profit « avec potentiellement des implications calamiteuses pour l’humanité ».

« Contrairement à l’accord fondateur, les défendeurs ont choisi d’utiliser GPT 4 non pour le bien de l’humanité, mais en tant que technologie exclusive visant à maximiser les profits de la plus grande entreprise au monde », pointe la plainte de Musk.

Une référence à l’investissement massif de Microsoft dans OpenAI, dont il est le premier actionnaire.

Elon Musk figurait parmi les cofondateurs d’OpenAI en 2015 avant de la quitter en 2018.

Contactés par l’AFP, ni OpenAI ni Microsoft n’avaient réagi vendredi en début d’après-midi.

Ce changement de cap dans le projet OpenAI, évoqué par Elon Musk, avait circulé comme une hypothèse du licenciement de Sam Altman en novembre 2023. Avant d’être réintégré quelques jours plus tard.

La relation OpenAI-Microsoft fait déjà l’objet de plusieurs enquête.

L’ Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni a lancé un « appel à commentaires » sur leur partenariat. Une étape préliminaire avant le lancement éventuel d’une enquête. De son côté, l’Union européenne étudie si le soutien financier de Microsoft au créateur est soumis aux règles de l’UE en matière de fusions.

Aux Etats-Unis, l’autorité américaine de la concurrence (FTC) diligente, depuis fin janvier, une enquête sur les investissements de Microsoft, Google et Amazon dans OpenAI et Anthropic.

De son côté, le Wall Street Journal a révélé que la SEC examine aussi les communications internes de Sam Altman dans le cadre d’une enquête sur les conditions de son éviction, puis de son retour dans l’entreprise.