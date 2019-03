Emploi : le salaire, principal critère de choix du développeur

« Pour les développeurs, le salaire est le premier critère pris en compte pour donner suite ou non à une opportunité d’emploi. » indique CodinGame, une plateforme de recrutement de développeurs.

Selon un sondage réalisé auprès de ses 9000 membres dans 120 pays, ce sont 75 % des personnes interrogés qui placent la rémunération en têtes des critères choix pour « pour donner suite ou non à une opportunité d’emploi. ».

La plateforme sise à Montpellier estime que le niveau de salaire sur le marché français est une des causes de la pénurie de profils et des » départs des jeunes talents à l’étranger ». Et d’avancer des chiffres de salaire annuel moyen pour corroborer son analyse :

France : 53 000 $

Pays-Bas : 64 000 $

Allemagne : 67 000 $

Suisse : 95 000 $

Moins de 3 ans en poste Le turn-over permanent des développeurs, regretté par tous les responsables RH, est confirmé. « La majorité des personnes interrogées déclare garder le même poste moins de trois ans. » annonce CodinGame. Pour quelles raisons ? la recherche d’un meilleur salaire (60.3%), la possibilité d’évolutions professionnelles plus intéressantes (49%) ou le besoin de changer d’environnement (39%).

Côte recrutement, on ne note pas de demande d’évolution. 82.7% apprécient le traditionnel entretien en tête-à-tête. 13.8% réfèrent un entretien informel (dans un café, par exemple) et seulement 1% évoquent un entretien sur Skype.

Les outils utilisés sont aussi ceux en vogue dans les autres métiers : le réseau social B2B LinkedIn est plébiscité (89.7%), devant l’e-mail (67.2%) et le téléphone (56.9%).