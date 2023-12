EURO 2024 : Atos va piloter l’IT

Atos et les évènements sportifs, c’est une histoire qui dure. Partenariat de l’UEFA depuis fin 2022, l’ESN annonce « qu’elle s fournira les services informatiques clés sur site et à distance lors de l’UEFA EURO 2024™, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne.»

C’est sa division interne dédiée au sport et aux grands événements (« Major Events ») qui va assurer le fonctionnement des systèmes de planification et d’exploitation informatiques au sens large : les systèmes de gestion des accréditations, les solutions de contrôle d’accès, les systèmes de la compétition, la gestion du stationnement sur sites, le transport, la restauration, la gestion des invités et la gestion des échanges informatiques entre les sites.

De responsables informatique dans les 10 stades du tournoi

Atos indique aussi gérer les systèmes de diffusion de contenus comme « la plateforme de données sur le football, l’application mobile, le site Web, y compris certaines fonctionnalités de jeu intégrées telles que le prédicteur de match et le quiz sur les compétitions. ainsi que les services d’exploitation supplémentaires tels que par exemple des services d’impression, de communication radio et d’assistance.»

L’ESN annonce la présence de responsables de l’informatique dans les 10 stades du tournoi en relation avec le Centre international de diffusion (IBC) situé à Leipzig où se situe le Centre de commandement informatique de l’UEFA.

« Des équipes techniques seront également mobilisées à Nyon (Suisse), Madrid, Barcelone (Espagne) et sur d’autres sites pour fournir une assistance à distance à toute personne opérant sur site et assurer la continuité des activités des services fournis à l’UEFA. » précise ATOS.

Rappelons qu’Atos est aussi chargée de l’ informatique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ainsi que les prochaines éditions des Jeux Européens jusqu’en 2027.

Image : © UEFA