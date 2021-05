FaaS : Alibaba Cloud, AWS et Microsoft au top Forrester

Forrester Research a livré son évaluation (Forrester Wave) des plateformes de fonction en tant que service (Function-as-a-Service ou FaaS). Le modèle FaaS permet aux développeurs de créer, exécuter et gérer des microservices en tant que fonctions, sans avoir à assurer la maintenance de leur propre infrastructure. Ils peuvent ainsi « faire abstraction des complexités de gestion et de mise à l’échelle de clusters de conteneurs ou de machines virtuelles », tâches qui reviennent à leur fournisseur FaaS, a expliqué Forrester.

Pour sa « vague » FaaS du 1er trimestre 2021, le cabinet d’études a identifié et noté neuf fournisseurs de services cloud et éditeurs spécialisés, dont six américains et trois chinois. Tous prétendent répondre aux attentes de professionnels du développement et du déploiement d’applications. Certains ont une longueur d’avance sur la concurrence.

C’est le cas d’Alibaba, Amazon et Microsoft.

Function Compute, Lambda, Azure Functions

Les offres Alibaba Cloud Function Compute, AWS Lambda et Microsoft Azure Functions sont considérées comme les « leaders » du marché FaaS par Forrester.

Ses analystes mettent en exergue les points fort de ces outils. « Nous considérons maintenant Alibaba Cloud Function Compute comme un leader sur le marché du FaaS, en particulier pour les clients qui cherchent à traiter de lourdes charges de travail vidéo ou à tirer parti de la compétitivité des fonctions que leur modèle centré sur les conteneurs prend en charge », peut-on lire dans l’étude. Certes, l’outil Alibaba Cloud Function Compute est actuellement mieux adapté aux charges de travail traitées par des entreprises basées à Hong Kong ou en Chine continentale. Mais sa « couverture internationale s’étend et compte désormais 10 régions avec 21 zones de disponibilité », a relevé Forrester.

Pour Amazon Web Services, Forrester loue à nouveau la disponibilité géographique de AWS Lambda, son adoption par les développeurs et l’étendue de son écosystème mondial.

Microsoft Azure Functions est la meilleure offre pour les clients qui exploitent d’autres services Azure ou qui ont besoin d’une plateforme FaaS de portée mondiale. Selon Forrester Research, toutefois, les équipes qui souhaitent disposer de capacités supplémentaires de niveau entreprise ont intérêt à opter pour le plan Premium.

Quelles sont les alternatives ?

D’autres fournisseurs, Tencent (avec Serverless Cloud Funtions), Nimbella (Nimbella Platform), Google (Google Cloud Functions) et IBM (IBM Cloud Functions) font partie des fournisseurs les plus performants du marché (« strong performers) ».

De son côté, Oracle (Oracle Cloud Functions) est considéré comme un prétendant (« contender ») qui priorise la sécurité « by design ».

Enfi, Huawei, avec l’offre en devenir FunctionGraph, est présenté comme une alternative (« challenger ») du FaaS. Il l’est surtout pour des développeurs basés en Chine ou dans des régions du monde où le support de Huawei Cloud est assuré localement.