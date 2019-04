Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp encore en panne ce week end

Une panne géante a affecté à la fois Facebook, Messenger, Instagram et Whatsapp ce dimanche 14 avril. L’ensemble est resté inaccessible durant plus de deux heures.

Un peu plus d’un mois après une panne géante de Facebook, le réseau social a été à nouveau touché par un même phénomène ce dimanche.

Vers 12h30 heure française, les pages Facebook ne se chargeaient plus et la panne a également touché Instagram, Messenger et WhatsApp quelques minutes après.

Une panne généralisée à toute l’Europe

Ils sont tous restés inaccessibles durant plus de deux heures. Si les dysfonctionnements semblaient n’avoir touché que certains pays d’Europe dans un premier temps, ils se sont finalement répandus ensuite à tous les pays.

En revanche, la panne n’a pas eu l’envergure de celle qui avait paralysé le réseau durant plusieurs heures le mois dernier.

Rappelons ainsi qu’il avait fallu plus de 24 heures à Facebook pour régler totalement le souci. Le problème provenait alors d’une modification dans la configuration du serveur.

Dans le cas présent, Facebook a annoncé ne pas encore savoir ce qui a pu causer ces problèmes de connexion, mais que tout était rentré en ordre.

Unification de Messenger, Instagram et WhatsApp

Ces pannes récurrentes interviennent alors que Facebook a annoncé début février un plan pour unifier ses messageries. Ce rapprochement a commencé avec les pages Facebook des entreprises et des organisations qui peuvent répondre à des messages reçus dans Instagram depuis leur page.

A terme, il sera donc bientôt possible de converser avec des contacts à la fois dans Instagram, Messenger et WhatsApp, les trois messageries de Facebook.

Par ailleurs, Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook allait améliorer ses services de messagerie en matière de cryptage et de confidentialité.

Faut-il voir dans ces problèmes techniques à répétition un lien avec ce chantier de grande ampleur ?