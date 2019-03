Formation : Salesforce ouvre MyTrailhead à tous

MyTrailhead permet de former les salariés aux techniques de force de vente et au service client, mais aussi de personnaliser la formation en interne.

Apparue en interne en 2017, la solution MyTrailhead est désormais disponible pour toutes les entreprises, et il s’agit d’une plate-forme de formation signée Salesforce.

Initialement, il s’agissait de former les collaborateurs aux outils et services CRM de la marque, mais désormais n’importe quelle entreprise pourra utiliser cette solution testée dans une dizaine d’entreprises avant cette mise à disposition plus globale.

Formation et bilan de compétences

Concrètement, n’importe quelle entreprise pourra s’appuyer sur cette plate-forme pour former ses salariés mais aussi leur permettre d’effectuer des bilans de compétence dans le cadre d’une évolution de poste dans la société.

Cet apprentissage à la culture et aux méthodes d’une entreprise est linéaire, et Salesforce insiste sur le côté « ludique » de l’outil. Chacun va à son rythme, et comme dans un jeu, chaque salarié obtient des badges pour valider sa progression et passer à d’autres modules.

Du côté des dirigeants et notamment de la DRH, on a un retour direct sur la participation des salariés à l’outil et ainsi vérifier les compétences de chacun.