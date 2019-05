Freelance IT : le top 10 des compétences les plus recherchées

La société de placement Club Freelance a publié son baromètre des besoins du marché en consultants informatiques indépendants à partir de données issues de 899 missions effectuées du 23 octobre 2018 au 23 avril 2019, en France.

Paris et sa région concentrent plus de 76% des missions étudiées (+ 4 points par rapport à 2018). Les régions Auvergne-Rhône Alpes (7%), Pays de la Loire (4%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (3%), Nouvelle Aquitaine (2,5%) et Hauts-de-France (2,2%) suivent.

Quant aux domaines d’expertise les plus représentés, ils couvrent les logiciels de gestion et systèmes SAP (29% des missions), l’infrastructure et le cloud (16,6%), le développement web (13,4%) et les technologies Microsoft (13,4%).

La data science (7,6%), les ERP (6,1%) et le management agile (5,8%) arrivent ensuite.

Logistique, développement et cloud au top

Si Club Freelance s’ouvre au développement web, la société de placement se focalise encore sur « l’adéquation du besoin client avec le marché des consultants IT ».

En témoigne son top 10 des compétences techniques les plus recherchées :

1. SAP – flux de ventes et logistique (16,1% des missions)

2. Java – développement applicatif (15,8%)

3. SAP – gestion comptable (13,3%)

4. Approche agile – management de projet (12,6%)

5. Microsoft Azure – migration cloud (10,5%)

6. VMware – virtualisation (7%)

7. SAP – développement (7%)

8. Microsoft – infra/Active Directory (6,3%)

9. SAP – flux financiers (6,3%)

10. AngularJS – développement web (4,9%)

Ces données sont illustrées de l’infographie cliquable ci-contre :