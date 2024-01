GenAI : Google Cloud et Hugging Face se rapprochent

Les accords entre grands acteurs du Cloud ( CSP) et les startups leaders du secteur sont des marqueurs dans la course à la GenAI.

Si OpenAI a choisi Microsoft et Azure, Hugging Face penche pour la diversité. Il y a un an, elle présentait AWS comme son « fournisseur cloud préféré ». Aujourd’hui, la startup qui édite une plate-forme de partage de modèles d’IA annonce un partenariat stratégique « pour accélérer le développement du Machine Learning et de l’IA générative» avec Google Cloud.

Cet accord prévoit de travailler « en étroite collaboration pour aider les développeurs à entraîner et à mettre à disposition de grands modèles d’IA plus rapidement et à faible coût, directement sur Google Cloud.

Développer l’écosystème de l’IA open source

«Notre partenariat stratégique permettra aux clients Google Cloud de créer de nouvelles expériences leur permettant de former et de déployer facilement des modèles Hugging Face dans Google Kubernetes Engine (GKE) et Vertex AI. Les clients bénéficieront des capacités matérielles uniques disponibles dans Google Cloud, telles que les instances TPU, les VM A3, alimentées par des GPU NVIDIA H100 Tensor Core, et les VM C3, alimentées par des processeurs Intel Sapphire Rapid. » indique la startup.

Elle met en avant les contributions de Google dans la recherche ouverte sur l’IA. « De Tensorflow à JAX, Google a fourni certains des outils open source les plus importants, permettant aux chercheurs et aux data scientists de créer leurs propres modèles d’IA et de créer un cycle vertueux d’amélioration des performances des modèles grâce à une itération rapide.»

Selon Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, cité par Reuters, ce partenariat illustre la volonté des entreprises de pouvoir modifier ou créer leurs propres modèles d’IA plutôt qu’utiliser des modèles « prêt à l’emploi ».

Le détail de partage de revenus prévu par l’accord n’a pas été détaillé par les deux sociétés.

Vertex AI et GKE seront disponibles durant le premier semestre 2024 en tant qu’options de déploiement sur la plateforme Hugging Face.

Image : © Hugging Face