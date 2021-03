Gestion de données cloud : Rubrik nomme son DSI et CDO

Rubrik, fournisseur de solutions de gestion de données cloud basé à Palo Alto (Californie), a nommé l’un des siens, Ajay Sabhlok, aux postes de directeur des systèmes d’information (DSI, CIO en anglais) et responsable des données (chief data officer).

Ajay Sabhlok a rejoint Rubrik en 2018 en tant que vice-président et responsable IT Enterprise Business Applications. Depuis l’été 2020, en prévision du départ chez Sequoia Capital d’Avon Purji, premier DSI de Rubrik, il était responsable IT global de la firme.

Avant de rejoindre Rubrik, Sabhlok a exercé des responsabilités pendant plus de 8 ans chez VMware, notamment dans les domaines du marketing et de la gestion de données de référence. Informaticien de formation, il fut consultant et architecte solution. Il a notamment travaillé pour Logitech, Mercury Interactive (HP) et Siebel (Oracle), entre autres.

Maximiser la valeur des données

Aujourd’hui CIO et CDO de Rubrik, Ajay Sabhlok doit soutenir la « prochaine étape de croissance et de développement » du spécialiste du cloud data management.

« Ce nouveau rôle est l’occasion pour Rubrik de tenir son engagement », à savoir fournir aux entreprises les solutions qui leur permettent « de maximiser la valeur de leurs données dans des environnements de plus en plus complexes et fragmentés à travers les datacenters et les clouds », a déclaré le dirigeant par voie de communiqué.

Rubrik revendique plus de 3 200 clients dans le monde, dont le CNRS, Chronopost et FranceTV Publicité, la régie publicitaire des chaînes et des sites de France Télévisions.