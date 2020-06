Gestion multicloud : NetApp s’offre Spot

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

NetApp poursuit sa politique de croissance externe pour servir sa stratégie Cloud. Après l’acquisition de Talon Software, en mars, puis celle de CloudJumper en avril, le spécialiste de Data Fabric s’offre Spot.

Créé en 2015 à Tel Aviv, Spot a développé Cloud Analyzer, une plateforme d’optimisation des charges multicloud. Le montant de l’acquisition n’est pas dévoilé. Depuis sa création Spot a levé près de 53 millions dont 35 millions (série B) en août 2018.

« NetApp, combinée à l’infrastructure de Spot permettant une optimisation continue des applications, estime pouvoir aider ses clients à économiser jusqu’à 90 % sur leurs dépenses en matière de Cloud Computing et de stockage, lesquelles représentent généralement 70 % des dépenses totales dans le Cloud, ce qui contribuera à une adoption accélérée du Cloud public. » explique Anthony Lye, son Directeur Général des Services de cloud Public.

Optimiser les charges Multicloud

Spot compte actuellement plus de 180 employés répartis dans ses bureaux de San Francisco, New York, Washington, Tel-Aviv et Londres.

» Ensemble, NetApp et Spot vont mettre en place une infrastructure afin de permettre aux clients de déployer davantage d’applications dans le cloud Public, plus rapidement, grâce à la plateforme Saas de Spot, l’objectif étant l’optimisation continue du Cloud Computing et du stockage en ciblant les acheteurs informatiques traditionnels avec des applications d’entreprise, des charges de travail natives du Cloud et des Data Lakes » explique NetApp.

Today’s announcement about @spot_hq agreeing to be acquired by @NetApp is huge not only for our company, customers & partners but for the cloud also. Read the blog by Spot CEO Amiram: https://t.co/N14KUYzdYV#bettertogether #cloudops pic.twitter.com/6cpiw6tHXy — Spot (@spot_hq) June 3, 2020