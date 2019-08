Emploi : Google for Jobs s’attire les foudres de la concurrence

Deux mois après son lancement en Europe, Google for Jobs s’attire les foudres de concurrents. Vingt-trois services de recherche d’emploi dénoncent des pratiques qui, selon eux, impactent à la baisse leurs parts de marché et leurs profits, a révélé Reuters.

Dans une lettre adressée ce mardi à la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, ces sites lui demandent de prendre une mesure provisoire à l’encontre de Google. Ils voudraient ainsi obtenir de la commissaire l’arrêt de pratiques anticoncurrentielles pendant l’enquête européenne initiée en 2018.

Le service Google for Jobs a été lancé aux États-Unis en mai 2017. Il est accessible depuis juin 2019 sur plusieurs marchés européens, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Le service spécialisé de Google est nativement intégré dans son moteur de recherche généraliste. Les internautes peuvent indiquer des mots clés qui s’apparentent à une recherche d’emploi (par exemple : « développeur web Toulouse »). Et ainsi obtenir une liste d’annonces issues de multiples employeurs et sites d’emploi (jobboards).

Les internautes peuvent filtrer et enregistrer ces offres. Ils peuvent aussi obtenir des alertes par email. En revanche, pour postuler, l’internaute est dirigé vers le site qui affiche l’offre intégrale.

De quoi bousculer tout un marché.

Google bouscule Indeed et le marché dans son ensemble

Des sites d’emploi observent une augmentation du taux de candidats qui postulent depuis ce lancement. Mais d’autres, parmi les agrégateurs, redoutent une baisse de trafic et de revenus.

En outre, certains estiment que Google use de sa position dominante pour attirer les utilisateurs de son moteur, recruteurs et candidats, vers son service spécialisé de recherche d’emploi. Et, par extension, donner davantage de visibilité à d’autres de ses services, publicitaires notamment.

La filiale d’Alphabet Inc. tente, selon eux, « de contourner et de servir de substitut à d’autres sites », ont-il indiqué dans la lettre à l’attention de Margrethe Vestager.

Des sociétés européennes comme BestJobsOnline UK et Jobindex font partie des signataires.

Indeed, l’un des poids lours du marché, n’a pas commenté l’affaire. Or, le métamoteur d’emploi aurait enregistré une baisse de trafic issu de Google de 5% depuis 2016, selon Jumpshot.

Google, de son côté, a déjà écopé de 8,25 milliards d’euros d’amende en Europe dans différents dossiers antitrust ces deux dernières années. La multinationale connait donc la fermeté de Margrethe Vestager sur ces dossiers (comparateur, mobile, publicité). Mais la multinationale sait aussi que la commissaire danoise quittera ses fonctions actuelles cet automne 2019, lorsque le mandat de la Commission actuelle se terminera, le 31 octobre prochain.