Huawei annonce le « 1er chipset 5G au monde, conforme 3GPP »

Huawei n’hésite pas à parler du « premier chipset 5G commercial au monde conforme avec la norme internationale 3GPP » (3rd Generation Partnership Project), norme dont les premières spécifications – en mode « non standalone » seulement (non autonome) – ont été entérinées le 20 décembre 2017 à Lisbonne. L’approbation des spécifications suivantes (‘standalone’, ou « vraie 5G ») est attendue pour juin 2018.

L’annonce a été faite en fin de conférence de presse par Richard Yu, patron de Huawei Consumer Group, ce 25 février à la veille de l’ouverture du Salon MWC, en même temps que l’annonce du lancement d’une nouvelle génération de tablettes (lire l’article par ailleurs).

Le nouveau circuit Huawei Balong 5G01, conçu par la branche ‘composants’ de Huawei, est en cours de finalisation. Il apportera un débit de 2,3 Gpbs et fonctionnera, d’abord en mode non autonome, sur toutes les bandes de fréquences inférieures démarrant en dessous de 1 GHz (600 et 700 MHz comme prévu en France) et celle des ondes millimétriques (bande prévue de 3,5 GHz). Les spécifications devraient couvrir les basses, moyennes et hautes bandes de fréquences, à partir de moins de 1 GHz, comme 600 et 700 MHz, jusqu’ à environ 50 GHz, et inclure la bande des 3,5 GHz

Aucune indication de prix ni date de disponibilité n’ont été communiquées. Depuis plusieurs mois déjà, Huawei a fait montre de son engagement décisif dans la future génération des mobiles. Il y a dix jours, le géant chinois avait communiqué sur des tests d’interopérabilité avec un autre industriel des ‘chips’, Qualcomm. En France, SFR a le premier, annoncé en juin 2017, sa coopération avec Huawei pour la 5G.