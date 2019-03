IA, audit et conseil : Deloitte France embarque Dataiku

Deloitte officialise son partenariat technologique avec l’éditeur franco-américain de logiciels Dataiku. Une alliance qui vise à « systématiser l’usage de l’intelligence artificielle (IA) sur les projets clients » auxquels contribuent ses consultants, a indiqué la firme.

Dataiku DSS (Data Science Studio), la plateforme logicielle de conception, création et livraison de solutions data pour équipes de data scientists, analystes et ingénieurs, est le moteur de cette alliance. Chez Deloitte France, dans un premier temps, 150 professionnels du conseil et de l’audit vont utiliser cet environnement collaboratif.

À l’avenir, son utilisation sera étendue à d’autres collaborateurs de la société de conseil.

Le groupe veut ainsi mieux répondre aux problématiques métiers de clients en s’appuyant sur des technologies d’analyse data et d’intelligence artificielle.

Cloud « souverain »

« Les approches multidisciplinaires mises en œuvre pour résoudre des problèmes complexes avec le support de l’IA et de la Data sont déjà très appréciées », a déclaré Mathieu Colas, associé conseil technologie chez Deloitte France, cité dans un communiqué.

« Dataiku DSS les systématise », a-t-il ajouté.

Deloitte a précisé que le déploiement de Dataiku DSS s’inscrit dans le prolongement de son programme d’intrapreunariat (25 projets incubés avec un fonds d’amorçage dédié).

Autant d’initiatives qui viennent enrichir le portefeuille de plus de 400 solutions d’analyse data et d’IA co-développées avec l’écosystème technologique et les clients de la firme.

Selon les promoteurs du projet, Dataiku DSS s’intègre dans un cloud « souverain » basé sur les solutions du groupe nordiste OVH et opéré par la Digital Factory de Deloitte.