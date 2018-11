IA et chatbots : Microsoft jette son dévolu sur XOXCO

Microsoft a mis la main sur XOXCO, une startup spécialisée dans le développement de l’intelligence artificielle (IA) dite « conversationnelle ». Elle est notamment connue du grand public pour ses outils de bot Howdy.ai destinés à Slack.

XOXCO : déjà une solide réputation

Ce dernier est tout simplement considéré comme le tout premier bot de planification de réunion commerciale à avoir été lancé sur Slack. Un succès que la firme dirigée par Stewart Butterfield a salué à sa manière, n’hésitant pas à mener une levée de fonds pour XOXCO d’un montant de 1,5 million de dollars.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué, la firme de Redmond se contenant de préciser dans un billet de blog que « notre objectif est de rendre l’IA accessible et précieuse pour chaque individu et chaque organisation, en amplifiant l’ingéniosité humaine avec une technologie intelligente ».

Basé à Austin au Texas, XOXCO n’est pas son seulement à l’origine de Howdy.ai mais également de Botkit, un ensemble d’outils de développement open source destinés à la communauté des développeurs gravitant autour de GitHub

Microsoft est par ailleurs partenaire de XOXCO depuis plusieurs années.

Des efforts soutenus pour Microsoft

Il faut dire que les les chabots constituent un domaine particulièrement important pour Microsoft et un nouveau levier de croissance.

Microsoft souligne, à l’occasion de cette acquisition, que plus de 360 000 développeurs ont déjà adopté le Bot-Framework open source de la société.

De surcroît, parallèlement à cette acquisition Microsoft a lancé une nouvelle boîte à outils (toolkit) chatbot, dont le code est open source. Sa vocation : fournir aux développeurs des modules logiciels prêts à l’emploi.

Baptisée Virtual Assistant, elle comprend une douzaine de modules pour son lancement.

On notera également que cette acquisition est à rapprocher d’autres acquisitions dans le domaine porteur de l’IA. La société a jeté son dévolu sur Semantic Machines en mai dernier afin de procurer aux utilisateurs une conversation plus réaliste avec les bots. En juin dernier, c’est Bonsai qui entrait dans l’escarcelle du groupe dirigé part Satya Nadrella, avec pour objectif de simplifier le développement de l’IA. Lobe est la dernière acquisition en date septembre). Il s’agit également d’un outil permettant aux développeurs d’intégrer plus facilement l’IA dans leurs applications.

(Crédit photo : @XOXCO)