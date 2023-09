IA : le plan de Xavier Niel pour devenir un « grand en l’Europe »

« Quand une révolution tech éclate, on veut en faire partie. Il y a 25 ans, la révolution s’appelait internet, et on était là. Aujourd’hui, elle s’appelle intelligence artificielle, et on est bien décidés à être là aussi.» Trublion un jour, trublion toujours ?

Pour Xavier Niel, le président et fondateur du Groupe iliad, le storytelling colle parfaitement. « C’est une question de souveraineté : pour protéger nos données, on a besoin de plateformes implantées sur notre territoire. Seulement, il ne suffit pas de faire émerger un champion, mais tout un écosystème français.» pose-t-il.

Un an après la révélation ChatGPT et la prise de conscience du pouvoir, réel et fantasmé, des IA génératives, Xavier Niel passe à l’offensive et annonce 200 millions € d’investissements stratégiques dans l’intelligence artificielle. Une fusée à trois étages.

Scaleway parie sur la plateforme de calcul de Nvidia

Premier étage : l’IA au service des entreprises. Pour cela, le groupe Iliad a investi, pour sa filiale Scaleway, dans le DGX SuperPOD de NVIDIA équipé des systèmes NVIDIA DGX H100, « la meilleure plateforme de calcul dédiée aux applications IA au monde.» dixit son acquéreur, qui sera dans un de ses data center situé en région parisienne.

« Cet investissement représente une première étape pour le Groupe, qui a pour ambition d’accroître à court terme la capacité de calcul disponible pour ses clients.» indique Iliad.

Les offres Cloud IA qui s’appuient sur la plateforme Nvidia sont déjà disponibles. « Une offre composée de deux systèmes DGX H100 interconnectés permettra, par exemple, l’entraînement de modèles plus petits et plus ciblés. La collaboration renforcée entre Scaleway et NVIDIA permet aussi de mettre à la disposition des clients de Scaleway, outre une puissance de calcul exceptionnelle, toute la gamme des outils NVIDIA dédiés à l’IA, et notamment les logiciels NVIDIA AI Enterprise, incluant plus d’une centaine de modèles d’IA déjà entraînés. »

Voilà pour le volet BtoB du « plan IA ».

Un laboratoire de recherche sur l’IA composé d’experts internationaux

Pour le deuxième étage, Xavier Niel parie sur la recherche et développement avec la création d’un laboratoire de recherche en IA. Pour le moment, on ne connait que son nom de code : Sphere. Basé à Paris, il est déjà doté de 100 millions et sera présidé par le fondateur d’Iliad.

« Une équipe composée de chercheurs, internationalement reconnus pour leur expertise dans leur domaine, est déjà constituée. Tous ont contribué à la recherche dans le domaine de l’IA depuis une dizaine d’années au sein des plus grands acteurs internationaux du marché.» affirme Iliad mais aucun nom n’est communiqué pour le moment. Y verra-t-on une « pointure » telle que Yann le Cun, le chercheur français, co-lauréat du Prix Turing en 2018, qui pilote les recherches dans l’IA de Meta ?

Réponse le 17 novembre. C’est ce jour là que doit s’allumer le troisième et dernier étage du plan, à classer au rayon « soft power » : une conférence européenne de référence sur l’IA dont la première édition est déjà programmée pour le 17 novembre à Station F. Son objectif : « mettre en lumière les dernières avancées de l’IA, de décrypter l’impact des derniers modèles d’IA sur le monde de l’entreprise et d’anticiper les prochaines tendances. ». Les inscriptions sont déjà ouvertes ici