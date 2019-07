Intel et SAP renforcent leur partenariat technologique

Intel a signé un contrat sur plusieurs années afin d’optimiser ses processeurs et mémoires aux logiciels et applications SAP.

Intel et SAP ont officialisé jeudi un partenariat sur plusieurs années centré sur l’optimisation des plates-formes Intel, telles que le processeur Xeon Scalable et la mémoire persistante Optane DC, pour les applications d’entreprise SAP.

Ce partenariat permettra aux clients de déployer des applications exécutées sur une infrastructure Intel dans le cloud, sur site ou dans des environnements hybrides.

Exécution accélérée des applications SAP

A titre d’exemple, Intel assure que l’exécution d’applications basées sur SAP HANA dans la mémoire persistante Optane DC d’Intel peut réduire les délais de récupération des données de 50 minutes à quatre minutes sur une instance SAP HANA de 6 To.

Pour sa part, la mémoire persistante Optane DC permettra aux clients d’effectuer davantage de traitements de données au sein du même serveur, ouvrant ainsi de nouvelles fonctionnalités aux clients passés à SAP S / 4HANA.

« L’extension de notre partenariat avec Intel accélérera le passage de nos clients à SAP S / 4HANA en permettant aux entreprises de valoriser plus facilement la valeur des actifs de données et de fonctionner avec une visibilité, une concentration et une souplesse accrues », explique Irfan Khan, président de SAP Platform and Technologies.

Selon Intel, ce partenariat, qui dure depuis 10 ans, permettra aussi aux clients de s’ouvrir aux technologies de pointe telles que l’IA et le deep learning.