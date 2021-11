Intelligence artificielle : 5 cas d’utilisation pour 2022

Décisionnel, « bots » et espace de travail numérique font partie des domaines porteurs du marché des logiciels d’IA en entreprise pour 2022, selon Gartner.

Gartner prévoit que le marché mondial des logiciels d’intelligence artificielle (IA) va progresser de plus de 21% en une année pour peser 62,5 milliards de dollars en 2022.

Pour Alys Woodward, directrice de recherche chez Gartner, le dynamisme à plus long terme du marché dépendra de « la maturité des entreprises ».

Les porteurs de projet pourraient privilégier les cas d’utilisation susceptibles à la fois d’apporter « une valeur commerciale significative » et d’être rapidement redimensionnés « pour réduire les risques », explique l’analyste. Quels sont les grands domaines concernés ?

Du décisionnel à l’espace de travail numérique

La gestion des connaissances (knowledge management), les agents virtuels, les véhicules autonomes, l’espace de travail numérique (digital workplace) et les données participatives (crowdsourced data) forment le top 5 des cas d’utilisation les plus porteurs, selon Gartner.

Le marché inclut les applications avec IA intégrée, dont les technologies de vision par ordinateur et les solutions elles-mêmes conçues pour contruire des systèmes d’IA.

Selon un récent sondage Gartner, un tiers des décideurs technologiques et des fournisseurs de services interrogés prévoient d’investir au moins 1 million $ dans les technologies d’intelligence artificielle d’ici 2022. Le budget le plus élevé dans ce domaine devrait concerner la vision par ordinateur. L’enveloppe moyenne est attendue à 679 000 $ par organisation, a précisé la société d’études. Les applications composites générées par une IA, le développement logiciel porté par une IA et l’analyse avancée de données arrivent ensuite.