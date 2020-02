Intelligence artificielle : où en sont les entreprises en France ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

IBM a diffusé les résultats pour la France de son étude sur l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) dans de grands groupes et entreprises de taille moyenne intermédiaire. Localement, 501 décideurs informatiques et métiers ont participé à l’enquête internationale*.

En France aussi, la majorité des organisations interrogées ont déployé l’IA (30%) ou intensifié les phases exploratoires de projets portés par une IA (36%). Toutefois, ces niveaux sont inférieurs de 4 et 3 points, respectivement, aux taux relevés globalement.

Le déficit d’expertise ou de compétences (27% en France, 37% pour l’ensemble du panel), ainsi que la complexité et les silos de données (26% en France, 31% globalement) sont considérés comme les principaux obstacles à la diffusion réussie de l’IA à l’échelle de l’entreprise. Le manque d’outils adaptés au développement de modèles d’IA est une autre préoccupation.

La proportion responsables IT et métiers qui estiment « très ou extrêmement important » de s’assurer que les résultats livrés par l’IA sont « justes, sûrs et fiables » est également moins élevée. Ils sont 78% dans l’ensemble des pays étudiés, contre 64% dans l’Hexagone.

Malgré tout, 76% des dirigeants en France (83% pour l’ensemble des marchés étudiés) estiment nécessaire pour l’activité de leur entreprise de pouvoir expliquer comment une intelligence artificielle est parvenue à telle ou telle conclusion.

Une IA dans le cloud privé

Parmi les groupes qui s’appuient sur une IA en France, 29% utilisent des applications d’IA prêtes à l’emploi (chatbots…). 23% cherchent à démontrer la faisabilité (preuve de concept) de projets spécifiques basés sur ou assistés par une intelligence artificielle.

En France toujours, les 5 domaines de déploiement de l’IA les plus souvent mentionnés sont :

1. la sécurité des données (28%)

2. la relation client (21%)

3. les assistants virtuels/chatbots (20%)

4. l’optimisation des processus d’affaires ou BPO (20%)

5. l’automatisation des processus (20%)

En France toujours, les entreprises qui déploient des technologies d’IA s’appuient en priorité sur un cloud privé (40%). Le cloud hybride (privé et public) arrive ensuite (22%).

La crainte d’un enfermement fournisseur (vendor lock-in) serait moins prononcée que sur d’autres marchés. 59% déclareent que leur organisation n’est tenue d’utiliser l’IA de leur fournisseur de services cloud. En revanche, 29% répondent par l’affirmative.

L’enquête a été menée par Morning Consult pour IBM auprès de 4514 décideurs métiers et IT aux États-Unis, en Chine et en Europe, dont 501 en France, entre le 10 et le 22 octobre 2019. source : IBM – « From Roadblock to Scale: The Global Sprint Towards AI ».

