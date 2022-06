Investissements IT publics : priorité à la modernisation applicative

Le cabinet Gartner révise sensiblement ses prévisions de croissance.

Les investissements technologiques mondiaux des gouvernements et administations publiques pourraient atteindre 606 milliards de dollars en 2023, après avoir progressé de 5% à plus de 565 millards de dollars en 2022, prévoit la société d’études de marché.

Selon la firme américaine, les services informatiques et les logiciels représenteraient 65% des dépenses IT globales en 2023. De plus, les dépenses de softwares (+12,8% de croissance attendue l’an prochain) et de services IT (+8,2%) afficheraient les plus fortes progressions.

Les investissements dans les services internes présenteraient un gain de 3,8% en 2023. En revanche, la dynamique fléchirait dans les systèmes pour datacenters (+1,9% l’an prochain). Par ailleurs, les dépenses dans les services de télécommunication et les terminaux seraient en léger recul (de -0,1% et -1,1% respectivement), selon la société d’analystes de marché.

« Tout en tant que service » (XaaS)

Gartner remarque plus largement la montée puissance du « tout en tant que service » (everything as a service ou XaaS), ressources et applications accessibles en mode cloud.

« La pandémie a accéléré l’adoption par le secteur public de solutions cloud et du modèle XaaS pour accélérer la modernisation des services existants et les nouvelles implémentations de services », a déclaré Daniel Snyder, analyste et directeur chez Gartner. « 54% des DSI gouvernementaux ayant répondu à l’enquête Gartner CIO 2022 ont indiqué prévoir d’allouer des fonds supplémentaires aux plateformes cloud sur l’année, tandis que 35% réduiraient les investissements dans les infrastructures héritées et les technologies de datacenters »

En outre, la société d’études prévoit que d’ici 2026, « la plupart des nouveaux investissements informatiques » du secteur public seront réalisés dans des solutions XaaS.

(crédit photo © Shutterstock)