IoT : Adeunis scelle une alliance techno avec Sigfox juste après son IPO

Adeunis, fournisseur de capteurs connectés et solutions sans fil pour les entreprises, entre dans l’écosystème IoT de Sigfox pour développer un produit Répéteur.

Celui-ci a vocation à apporter la possibilité d’étendre le réseau existant pour garantir la connexion de tous les objets, notamment dans des zones faiblement couvertes (un sous-sol par exemple).

Adeunis fournira des kits d’installation pour mettre en place ce produit. Des tests sur le terrain démarreront dans ce sens en début d’année prochaine en vue d’une mise à disposition définitive du produit dans le courant du deuxième trimestre 2018.

« Grâce à notre savoir-faire technologique et à notre collaboration avec les équipes techniques de Sigfox, nous avons conçu un produit innovant qui nous ouvre de nouvelles opportunités commerciales, en ligne avec les objectifs fixés durant notre introduction en Bourse », évoque Pascal Saguin, Directeur général d’Adeunis, cité dans le communiqué.

« La flexibilité, la simplicité et la grande autonomie de ce produit permettent de garantir le déploiement massif de capteurs, tout en maitrisant les coûts d’installation et de maintenance », évoque pour sa part Christophe Fourtet, co-fondateur et directeur scientifique de Sigfox, qui a récemment monté une grande convention européenne à Prague.

Un portefeuille clients étoffé

Ce partenariat technologique s’inscrit effectivement dans un contexte particulier pour Adeunis. Le spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil, installé près de Grenoble, a placé une partie de son capital en Bourse.

A travers le marché Euronext Growth, la société technologique orientée IoT a levé 7,5 millions d’euros en plaçant 29% de son capital au flottant.

Elle place sa gamme de capteurs connectés sur des segments de marché comme le building management, l’optimisation industrielle, le sport et les services.

Parmi ses clients, on trouve Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building, SARP, Saur, SNCF, Suez ou Veolia Environnement.

En l’état actuel, Adeunis compte une cinquantaine de salariés et dispose d’un relais aux États-Unis.

En 2016, la société technologique a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 9 millions d’euros et déclare investir près de 20% de ses ressources en R&D.

(Crédit photo : Adeunis)