Jamf, expert Apple, acquiert Wandera 400 M$

Jamf, éditeur de solutions de gestion d’appareils Apple en entreprise, a annoncé son intention d’acquérir pour 400 millions de dollars Wandera. La société fondée en 2012 à San Francisco, basée à Londres, développe des solutions de sécurité cloud « zero trust ».

« Les solutions Wandera de sécurité pensées pour Apple d’abord, dont Private Access, Data Policy et Threat Defense, font que les terminaux sous iOS et iPadOS représentent 80% des appareils sécurisés par Wandera », a déclaré Dean Hager, CEO de Jamf. Une aubaine ? L’offre de Wandera et celle de Jamf sont « complémentaires », a ajouté le dirigeant à l’attention des membres de Jamf Nation, communauté de services informatiques Apple.

Jamf, entreprise basée à Minneapolis (Minnesota) et cotée au Nasdaq, veut rassurer.

« La combinaison de Wandera et Jamf fournira à nos clients une plateforme unique pour gérer le déploiement, le cycle de vie des applications, les politiques, le filtrage et les capacités de sécurité sur tous les appareils Apple », dont un service ZTNA (zero trust network access) pour les travailleurs mobiles, a précisé Dean Hager.

Le dirigeant a également salué l’équipe et les clients de Wandera dans un tweet.

So excited to work with the @wandera team, welcome them into the @JamfSoftware family, serve their customers as the latest addition to #JamfNation, and integrate & extend our solutions to add greater value for all organizations seeking to succeed with @Apple. https://t.co/ibYGwQEGlf

— Dean Hager (@deanhager) May 11, 2021