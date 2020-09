Lenovo ouvre sa gamme ThinkPad à Fedora

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La collaboration annoncée en avril dernier entre Lenovo et le projet Fedora prend forme.

Le fabricant chinois a commencé à commercialiser un PC livrable avec cette distribution Linux que sponsorise Red Hat. Il s’agit du ThinkPad X1 Carbon G8.

La vente se fait exclusivement en direct. On nous promet une disponibilité mondiale, bien que le produit ne soit pas encore accessible sur la boutique française (il l’est, par exemple, en Amérique du Nord).

Le ticket d’entrée est à 1 287 $ HT pour une configuration en Core i5-10210U avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et un écran Full HD.

La configuration maximale, à 3 361 $, embarque un i7-10610U, 16 Go de RAM, 1 To de SSD, un écran WQHD (2 560 x 1 440) et une caméra infrarouge.

Cette dernière n’est que partiellement prise en charge sur Linux, prévient Lenovo. Il en sera de même sur les deux prochains modèles qui rejoindront la « gamme Fedora » : les ThinkPad P1 G2* et P53.

L’un et l’autre pourront embarquer un GPU Nvidia. Mais le pilote propriétaire ne sera pas installé par défaut.

Fedora… et les autres

À défaut d’option Nvidia, le ThinkPad X1 Carbon G8 sous Fedora aura, pour un temps, l’exclusivité de la prise en charge du WWAN (réseau étendu sans fil).

Lenovo prévoit par ailleurs de développer des logiciels « spécial Fedora » pour améliorer la gestion des PC. Il a d’ores et déjà fait le pont avec le service LVFS pour permettre la mise à jour du firmware depuis l’OS.

D’autres nouveautés Linux devraient arriver ce mois-ci au catalogue du groupe chinois. Elles sont la conséquence de l’extension de la certification des stations de travail ThinkStation et ThinkPad série P à Red Hat Linux Enterprise et à Ubuntu LTS.

Dell aussi mise sur une offre Ubuntu, dans le cadre de l’initiative Project Sputnik lancée en 2012. L’ordinateur portable XPS 13 constitue son produit phare. Il est accessible à partir de 1 179 $ HT, pour un configuration en i5-1035G1, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et un écran Full HD 13,4 pouces.

* Le ThinkPad P1 G3 s’ajoutera à la liste à plus long terme.

Illustration principale © Lenovo