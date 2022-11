Low-code : SAP réactive la marque Build

La marque SAP Build renaît sous la forme d’une « offre low code unifiée » incluant trois briques axées sur les applications, les processus et les espaces de travail.

Dès à présent, ne dites plus « AppGyver », mais « SAP Build Apps ». Et préparez-vous, à l’horizon 2023, à ne plus dire « SAP Launchpad », mais « SAP Build Work Zone, édition standard ».

Ces changements de marques sont la conséquence d’une restructuration de l’offre low code de l’éditeur allemand. Ou plus précisément, du lancement de la suite SAP Build.

Celle-ci comprend trois briques :

– SAP Build Apps

Conception d’applications web et mobiles. Aussi bien pour le front-end que pour le back-end cloud (en serverless). Prend en charge les environnements Cloud Foundry, Neo, ABAP et Kyma.

– SAP Build Process Automation

Brique RPA, pas nouvelle (dernière version : 2.0.30). Intégrée, entre autres, au portefeuille de monitoring Signavio.

– SAP Build Work Zone, advanced edition

Il s’agit de l’ex-SAP Work Zone, associé à SAP Launchpad. L’ensemble permet de concevoir de « sites d’entreprise » sous la forme d’espaces de travail. On peut y intégrer diverses sources de données issues des applications SAP, ainsi que les apps et les automatisations développées avec SAP Build.

SAP Build, version 2022

La marque SAP Build, elle non plus, n’est pas nouvelle. En 2017, elle avait succédé à Build.me. Le produit était passé en mode maintenance en 2020, avec une promesse de support jusqu’à la fin des contrats. Il s’appelle aujourd’hui SAP Build Classic. Et ne se destine officiellement qu’au prototypage, par opposition au « nouveau » Build.

SAP Launchpad deviendra SAP Build Work Zone édition standard au moment de sa disponibilité générale, prévue pour début 2023.

Sur la feuille de route de SAP Build figurent notamment :

– La connexion à SAP Graph

– L’intégration de Build process Automation avec davantage de services IA (identification automatique des changements dans les apps, ajustement de la distribution des tâches…)