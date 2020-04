IBM étend sa gamme mainframe z15 orientée cloud hybride

IBM pousse l’intégration du mainframe au sein d’environnements hybrides cloud sécurisés.

Le groupe a dévoilé les modèles z15 T02 et LinuxONE III LT2, deux nouveaux systèmes de milieu de gamme, mono-châssis, avec un refroidissment à air. Ces machines viennent compléter la famille de grands systèmes (mainframe) IBM z15 lancée en septembre 2019.

Ces machines peuvent s’insérer dans des racks de datacenters et être équipées pour augmenter leurs capacités. « Les tiroirs d’entrées/sorties peuvent manipuler 16 cartes d’entrées/sorties et 2 cartes Switch. Les processeurs (SCM) ont 12 cœurs, extensibles jusquà 65 cœurs [dans une] configuration à deux tiroirs CPC (central processor complex), fontcionnant à 4,5 GHz chacun » a expliqué dans un billet de blog Elizabeth Joseph, responsable de la promotion de la gamme IBM Z auprès des développeurs.

Ces systèmes supportent jusqu’à 40 partitions logiques (LPAR) et 16 To de mémoire.

Qu’en est-il du côté des logiciels ?

IBM a indiqué que ses machines z15 T02 et LinuxONE III LT2 prennent en charge z/OS Container Extensions (zCX). La solution permet d’accéder à un écosystème étendu d’applications open source et Linux qui peuvent être déployées dans l’environnement z/OS natif, sans nécessiter de serveur Linux séparé.

LinuxONE III LT2 fonctionne avec différentes distributions Linux, dont Red Hat, Suse et Ubuntu, de manière indépendante ou avec les environnements IBM z/VM sur un seul serveur physique, ont indiqué les promoteurs de l’offre.

Par ailleurs, les deux machines promues par le groupe IT américains sont équipées des solutions logicielles de sécurité IBM Cloud Paks. Celles-ci s’exécutent sur la plateforme Red Hat OpenShift basée sur Kubernetes (orchestration de conteneurs).

Enfin, les systèmes z15 T02 et LinuxONE III LT2 sont conçus pour apporter davantage de cyber-résilience et de flexibilité aux clients d’IBM. La fonction Enterprise Key Management Foundation – Web Edition, par exemple, fournit une gestion en temps réel, centralisée et sécurisée des clés de chiffrement de l’ensemble de données z/OS.

La disponibilité des nouveaux systèmes est prévue mi-mai 2020.

(crédit photo © IBM)

